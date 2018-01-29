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Путин обсуждает с Нетаньяху двусторонние отношения и ситуацию на Ближнем Востоке

Политика
29 января, 15:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС

Лидеры России и Израиля ранее посетили выставку "Собибор: Победившие смерть" в Еврейском музее

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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху обсудить двусторонние отношения и ситуацию на Ближнем Востоке.

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Российско-израильские отношения. Досье

В начале беседы, которая проходит в Еврейском музее и центре толерантности, российский лидер поблагодарил израильского премьера за визит в Москву, назвав символичным, что это происходит в дни, когда весь мир вспоминает о жертвах Холокоста. "Как вы знаете, в нашей стране было очень много жертв, практически в каждой семье. Среди уничтоженных нацистами евреев было очень много и граждан Советского Союза. Но они же вносили огромный вклад в победу над нацизмом", - сказал Путин.

"Как обычно, воспользуемся и этим случаем для того чтобы поговорить о наших двусторонних отношениях и обсудить ситуацию в регионе", - продолжил президент РФ.

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Персоны
Нетаньяху, Биньямин Путин, Владимир Владимирович
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