Путин обсуждает с Нетаньяху двусторонние отношения и ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху обсудить двусторонние отношения и ситуацию на Ближнем Востоке.

В начале беседы, которая проходит в Еврейском музее и центре толерантности, российский лидер поблагодарил израильского премьера за визит в Москву, назвав символичным, что это происходит в дни, когда весь мир вспоминает о жертвах Холокоста. "Как вы знаете, в нашей стране было очень много жертв, практически в каждой семье. Среди уничтоженных нацистами евреев было очень много и граждан Советского Союза. Но они же вносили огромный вклад в победу над нацизмом", - сказал Путин.

"Как обычно, воспользуемся и этим случаем для того чтобы поговорить о наших двусторонних отношениях и обсудить ситуацию в регионе", - продолжил президент РФ.