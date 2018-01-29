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В ЦИК заявили, что партия может отозвать своего кандидата в президенты на съезде

Политика
29 января, 16:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС

Уточняется, что сделать это можно не позднее чем за пять дней до дня голосования

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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Партия может отозвать выдвинутого ранее кандидата в президенты России, приняв соответствующее решение на съезде. Об этом сообщил журналистам в понедельник член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

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"В соответствии с законом, политическая партия по решения органа, выдвинувшего кандидата, то есть съезда, в любое время, но не позднее чем за пять дней до дня голосования вправе отозвать кандидата, подав соответствующее заявление в ЦИК", - сказал Шевченко.

Он добавил, что сам кандидат также вправе не позднее чем за пять дней до выборов снять свою кандидатуру.

Ранее центральный совет партии "Альянс зеленых" рекомендовал своему кандидату на выборах президента России, первому вице-президенту агрокомплекса "Мортадель" Эльвире Агурбаш снять свою кандидатуру. Как сообщил в понедельник председатель партии Александр Закондырин, центральный совет единогласно проголосовал за снятие кандидатуры Агурбаш. Агурбаш не согласилась с решением руководства партии, заявив, что попробует собрать необходимое для регистрации количество подписей избирателей до 31 января.

Представить в ЦИК подписи кандидаты могут до 18:00 мск 31 января. Агурбаш и другим кандидатам от непарламентских партий для регистрации на выборах нужно 100 тыс. подписей.

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Персоны
Агурбаш, Эльвира Калметовна
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