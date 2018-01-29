Мониторинговая группа СПЧ намерена наблюдать за выборами президента в 11 регионах

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Мониторинговая рабочая группа Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека планирует наблюдать за ходом президентских выборов в 11 регионах. Об этом ТАСС сообщил член СПЧ Александр Брод по итогам заседания группы и постоянной комиссии Совета по избирательным правам.

"Сегодня на заседании мониторинговой группы по наблюдению на выборах и постоянной комиссии СПЧ по избирательным правам обсуждались планы наблюдения в день голосования. Прозвучали предложения организовать наблюдение в Кабардино-Балкарии, Татарстане, Самарской, Воронежской, Ленинградской, Калининградской, Костромской, Новосибирской, Московской областях, в Хабаровском крае и Республике Крым", - проинформировал он, отметив, что это предварительный список.

Мониторинговая группа по выборам создана СПЧ в целях содействия реализации избирательных прав граждан. Задачи группы - аккумулировать, анализировать и обобщать информацию об имевших место конфликтах, связанных с нарушениями избирательных прав граждан; оказывать содействие в урегулировании конфликтов; готовить консолидированный доклад, содержащий выводы о причинах и условиях возникновения конфликтов в ходе избирательной кампании, а также о путях их предупреждения, для представления президенту РФ.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года.