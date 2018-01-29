Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.01:
$ 56.29
€ 69.85
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин обсудит с представителями "оборонки" опыт применения российского оружия в Сирии

Политика
29 января, 16:33 UTC+3 МОСКВА 29, января. /ТАСС

Президент посетит военно-практическую конференцию в Национальном центре управления обороной РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетит 30 января Национальный центр управления обороной Российской Федерации, где будет проходить военно-практическая конференция по итогам специальной операции в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Смотрите также
Истребитель Су-30 на аэродроме авиабазы "Хмеймим"

Успехи сирийской военной кампании России

"В работе конференции примут участие руководители федеральных министерств и ведомств, руководящий состав Минобороны России, представители госкорпораций и предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые обсудят вопросы применения вооружения, военной и специальной техники в Сирийской Арабской Республике", - сообщили в пресс-службе.

"Будут проанализированы эффективность системы вооружения в целом и особенности применения отдельных образцов техники и вооружения, деятельность предприятий ОПК, в том числе по эксплуатации, ремонту и сервисному обслуживанию", - пояснили в Кремле. "Результаты конференции будут учтены при дальнейшей реализации государственной программы вооружений", - отметили в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Сирия Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В России в 2017 году зафиксирована минимальная рождаемость за 10 лет
2
На Малышевском месторождении в Свердловской области нашли цельный изумруд весом 1,6 кг
3
Полиция нашла школьниц, осквернивших Вечный огонь в Краснодарском крае
4
Медведев утвердил перечень из 44 госуслуг, которые должны оказывать повсеместно
5
Путин призвал бороться с попытками "оседлать идею мирового господства"
6
Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу о долге Украины перед РФ в $3 млрд
7
ПФР: стоимость набора соцуслуг для льготников проиндексируют на 2,5% в феврале
Темы дня
Новости партнеров
Реклама