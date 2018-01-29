Путин призвал бороться с попытками "оседлать идею мирового господства"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал призвал бороться с попытками "оседлать идею мирового господства".

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"Наша память - это предостережение от любых попыток оседлать идею мирового господства, объявлять, строить, утверждать свое величие на основе расового, национального, любого другого превосходства", - заявил он на мероприятиях, посвященных международному Дню памяти жертв Холокоста и годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

"Россия категорически отвергает такие попытки", - заверил глава государства. По его словам, поставленное нацистами на поток массовое уничтожение людей "не перестает ужасать и сегодня".

Путин заверил, что Россия продолжит передавать правду о героях борьбы с нацизмом следующим поколениям. В качестве примера он привел подвиг советского офицера Александра Печерского, который поднял восстание в концлагере "Собибор". "Эти люди отстаивали свое право на жизнь, не боясь смерти", - подчеркнул президент. "Обреченные, но не сломленные, они смогли победить", - добавил он.

По словам Путина, сила духа и вера в победу помогли выстоять и жителям блокадного Ленинграда. "Их подвиг - один из самых выдающихся, самых потрясающих массовых подвигов народа", - уверен глава государства.

Президент России также заявил, что все мировые политики, общественные и религиозные деятели обязаны не допустить "прорастания сорняков национализма". Владимир Путин в Еврейском музее и центре толерантности в Москве принимает участие в памятных мероприятиях, посвященных международному Дню памяти жертв Холокоста и годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В мероприятиях принимает участие также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, с которым ранее здесь же у Путина состоялись переговоры. Путин заявил, что РФ ценит отношение Израиля к истории Второй Мировой войны. "Это особенно важно на фоне происходящего в ряде европейских стран уничтожения и осквернения монументов советским воинам, отдавшим свои жизни за освобождение узников нацистских концлагерей, за спасение Европы и мира от нацизма. Убежден, современные политики, религиозные, общественные деятели обязаны сделать все возможное, чтобы сейчас, в XXI веке, сохранить историческую память и не дать прорасти сорнякам националистической идеологии, какие бы формы она ни принимала - антисемитизма, русофобии, любых других фобий, построенных на ненависти", - сказал президент РФ.