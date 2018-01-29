Путин подарил Нетаньяху оригинал письма Оскара Шиндлера супруге

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 января. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Президент России Владимир Путин подарил в понедельник премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху оригинал письма Оскара Шиндлера, которое тот адресовал своей супруге. Об этом сообщила в понедельник ТАСС представитель канцелярии главы правительства еврейского государства Анна Йонатан-Леус.

"Президент Путин подарил премьер-министру Нетаньяху оригинал документа - письмо Оскара Шиндлера своей супруге, - рассказала собеседник агентства. - Премьер-министр был очень тронут подарком и сказал, что он очень счастлив получить такой особенный подарок, приуроченный к Международному дню памяти жертв Холокоста, а также сообщил, что передаст письмо в музей Яд Вашем".

Немецкий промышленник Оскар Шиндлер во время Второй мировой войны спас больше тысячи евреев, предоставив им работу на своих заводах в Польше и Чехии. Его биография легла в основу книги Томаса Кенилли "Ковчег Шиндлера" и фильма Стивена Спилберга "Список Шиндлера".

Комплекс Яд Вашем расположен на Холме памяти близ горы Герцля в Иерусалиме. Он представляет собой обширную территорию, пересеченную аллеями, которые ведут к музеям, выставкам, мемориалам, архивам и памятникам, посвященным жертвам Холокоста. Комплекс был создан в 1953 году по решению израильского парламента в знак вечной скорби о жертвах Холокоста.

Президент РФ и глава правительства еврейского государства в понедельник в Москве обсудили двусторонние отношения и осмотрели выставку "Собибор: Победившие смерть". Экспозиция, приуроченная к международному Дню памяти жертв Холокоста, открылась в Еврейском музее и центре толерантности в Москве. Там же после посещения выставки Путин и Нетаньяху провели переговоры, в ходе которых обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Ближнем Востоке.