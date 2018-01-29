В штабе Путина пояснили данные по первому финансовому отчету кандидата

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Уполномоченный представитель кандидата на пост президента РФ Владимира Путина по финансовым вопросам Наталья Орлова пояснила данные по первому финансовому отчету кандидата, представленному в понедельник в Центризбирком.

Как следует из опубликованного ЦИК РФ отчета, в избирательный фонд Путина поступило более 407,5 млн рублей. Закон определяет максимальный объем фонда в размере 400 млн, средства, превышающие этот лимит, должны быть возвращены тем, кто их перевел. При этом, согласно информации отчета, более 401 млн 454 тыс. рублей поступило "в установленном порядке для формирования избирательного фонда", 1,5 млн было возвращено, из них 1 млн 453 тыс. рублей, поступивших в установленном законом порядке.

Как пояснила Орлова, около 6 млн рублей было отнесено к так называемым неправомерным платежам по формальным признакам.

"Все неправомерные платежи получают таковой статус по двум основаниям. Первое: с формальной точки зрения, когда в платежных назначениях присутствуют не все исходные данные отправителя, а именно полные фамилия, имя и отчество, адрес места жительства, паспортные данные и гражданство", - отметила она.

Собеседник агентства уточнила, что, если в платежном поручении отсутствуют адрес или неполно указаны ФИО, то такой платеж считается анонимным, "во всех других случаях он неправомерный". "Анонимный платеж перечисляется в бюджет, а неправомерные отправляются тем, кто их перечислил", - сообщила Орлова. При этом она указала, что в течение 10 дней через банк возможно уточнить, например, какие-то реквизиты платежа, "что мы и делаем".

Вместе с тем, продолжила уполномоченный, имеются и поступления, которые признаются неправомерными по результатам проверок, проводимых ЦИК. Речь идет о случаях, когда платежи, по формальному признаку считающиеся правомерными, проходят дополнительную проверку ЦИК, по итогам которых к ним возникают вопросы.

"Получается так: по формальному признаку все нормально, а по проверке смотрим и видим недостоверные паспортные данные. ЦИК тогда пишет нам письмо, что данный платеж был неправомерный, его надо вернуть", - пояснила Орлова.

Что касается платежей, поступивших в фонд уже после того, как он достиг своего возможного по закону максимума, то, по словам уполномоченного, эти средства будут возвращаться тем, кто их переводил.

На сегодняшний день, по ее данным, в избирательный фонд кандидата поступило более 1,5 тыс. платежей. "Мы благодарим всех, очень приятно, что люди, несмотря на то, что фонд сформирован, перечисляют средства", - сказала Орлова. "Мы понимаем, что это от чистого сердца, мы им очень благодарны, хотя не имеем возможности сказать об этом каждому", - заключила она.