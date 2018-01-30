Конгресс сирийского национального диалога открывается в Сочи

СОЧИ, 30 января. /ТАСС/. Конгресс сирийского национального диалога открывается во вторник в Сочи, основные мероприятия форума пройдут за один день. Как ожидается, будут приняты итоговые документы и избраны постоянно работающие комитеты, в том числе по реформе конституции. Участники примут итоговую декларацию, закрепляющую основные принципы урегулирования сирийского конфликта.

Диалог и конституция

Об основных параметрах работы конгресса рассказал в интервью ТАСС и RT в понедельник спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Он выразил надежду на то, что конгресс позволит впервые свести на одной площадке без посредников всех участников конфликта в Сирии и дать им возможность поговорить напрямую для поиска оптимальных путей выхода из военного кризиса.

Лаврентьев также сообщил, что участники конгресса обсудят возможный состав конституционной комиссии, которая должна определить основы послевоенного устройства страны. Предполагается, что комиссия продолжит работу в рамках патронируемого ООН межсирийского женевского процесса.

Участники

Всего, по данным организаторов конгресса, на мероприятие приглашены более 1600 делегатов, представляющих все слои сирийского сообщества. По национальному составу большинство участников - арабы (94,5%), но среди приглашенных есть курды, езиды, ассирийцы, армяне, черкесы, чеченцы, дагестанцы, абхазы, туркоманы и друзы. Большинство делегатов - из самой Сирии, их более 1300 человек. Среди них: оппозиция из состава Народного совета Сирии, представители ключевых политических партий страны (БААС, Прогрессивный народный фронт, Коммунистическая партия), видные религиозные деятели всех конфессий, представители племен, профсоюзов, творческих организаций и национальных меньшинств.

Особую группу участников из Сирии составляют представители "примирившихся" незаконных вооруженных формирований. Всего таких сложивших оружие отрядов насчитывается в Сирии около 230.

На конгрессе будет и "внешняя" оппозиция - более 300 участников. Среди них - делегаты от "московской платформы" Кадри Джамиль; "астанинской платформы" Ранда Кассис; движения "Завтра Сирии" Ахмед Джарба и Монзер Акбик; Хейсам Манаа из "Национального координационного комитета за демократические перемены".

В работе форума примет участие делегация министерства иностранных дел Сирии во главе с советником министра Фаруком Арнусом. В ее состав войдут директора профильных департаментов сирийского МИД.

Мир наблюдает

Лаврентьев заявил, что приглашения принять участие в конгрессе в качестве наблюдателей были направлены от имени МИД представителям государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН (США, Великобритания, Франция и Китай), соседям Сирии - Ираку, Иордании и Ливану, а также двум другим арабским странам - Египту и Саудовской Аравии.

Положительный ответ об участии на том или ином уровне последовал от большинства приглашенных. Ирак на форуме представит посол в России Хайдар Мансур Хади и советник министра иностранных дел страны, а делегацию Египта возглавит дипломат из Каира, посол Ясер Олви. В посольстве Иордании в Москве ТАСС также подтвердили участие страны в Конгрессе, однако не уточнили уровень представителя. В качестве наблюдателя от Ливана на форуме будет присутствовать посол республики в РФ Шауки Бу Нассар.

От китайской стороны в Сочи будет находиться делегация во главе со спецпредставителем правительства КНР по сирийскому урегулированию Се Сяоянем. Еще одна страна - постоянный член СБ ООН - Великобритания - подтвердила, что направит наблюдателя на форум. Как сообщили ТАСС в дипмиссии Соединенного Королевства в РФ, "британское посольство будет наблюдать за работой конгресса на рабочем уровне".

Участие в Конгрессе сирийского нацдиалога примет и Казахстан, который провел на своей территории уже восемь раундов межсирийских встреч в "астанинском" формате. Делегацию страны возглавит директор департамента Азии и Африки МИД Айдарбек Туматов.

От ООН в Сочи в понедельник прибыл специальный посланник генсекретаря по Сирии Стаффан де Мистура. Решение о направлении эмиссара принял 27 января административный глава всемирной организации Антониу Гутерриш.

Ранее де Мистура выразил надежду, что конгресс в Сочи позволит оживить женевский процесс по Сирии.

В то же время ряд стран, приглашенных в качестве наблюдателей на форум, отказался направлять своих представителей. США, до последнего момента не дававшие определенного ответа относительно возможности участия в работе конгресса, лишь вечером 29 января сообщили, что не будут присутствовать в Сочи. "США не будут участвовать в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи в качестве наблюдателя", - заявила в беседе с ТАСС официальный представитель посольства США в Москве Мария Олсон.

В Париже также приняли решение не направлять представителя в Сочи. Осталась неясной и реакция на приглашение Эр-Рияда. В посольстве Саудовской Аравии в Москве соответствующий запрос ТАСС оставили без ответа.

Большие надежды

Основная часть участников конгресса прибыла в Сочи в понедельник. Прилетевшие из самой Сирии представители "внутренней" оппозиции и гражданского общества и прибывшие из других стран делегаты от "внешней" оппозиции расселились в отелях вокруг Олимпийского парка в Адлере. Сам конгресс пройдет в расположенном в Олимпийском парке Главном медиацентре.

В приморских адлерских гостиницах в понедельник царила оживленная атмосфера из-за большого количества гостей, тем более что приезжали они крупными группами по несколько десятков или сотен человек. Однако принятые заранее меры каждый раз позволяли быстро и с максимальным удобством для гостей обеспечить их расселение, хотя многие из них говорят только на арабском языке.

В гостиницах были приняты дополнительные меры безопасности, однако в большинстве случаев они не были обременительными. Участники конгресса могли свободно общаться в лобби гостиниц и высказывать свои взгляды без каких-либо ограничений.

Практически все согласны с тем, что конгресс должен стать шагом вперед на фоне забуксовавших межсирийских переговоров в Женеве. "Мы приезжали четыре года назад в Женеву - ничего не получилось, мы приезжали три года назад в Каир - ничего не получилось, поэтому мы приехали сюда, - заявил один из наиболее влиятельных представителей "внешней" оппозиции Хейсам Манаа. - Для нас это победа, потому что рано или поздно мы сядем с режимом лицом к лицу". "Сам этот факт является большим продвижением, большой победой", - добавил он.

В другой группе "внешней" оппозиции - движении "Завтра Сирии" - также отметили, что конгресс способен помочь усилиям в Женеве. "Много стран было вовлечено в процесс урегулирования, но сейчас идет речь о начале именно внутрисирийского диалога. Женевский формат несильно помог этому процессу. Есть шанс, что сейчас, на конгрессе, удастся помочь политическому процессу в Женеве и в целом делу урегулирования", - указал Акбик.

Представители "внутренней" оппозиции и сирийского гражданского общества делали акцент на необходимости скорейшего полного прекращения боевых действий и завершения борьбы с терроризмом. При этом они подчеркивали: факт, что они не выступают с оружием в руках против Дамаска, вовсе не означает, что они не переживают за будущее страны и не ищут путей обеспечения демократического характера сирийского государства. Многие из них приехали на конгресс со своими идеями и предложениями, например о порядке распределения полномочий между центральными и местными властями, о развитии науки и образования.

Участники форума отмечают, что Конгресс не положит конец затянувшемуся на семь лет конфликту, однако считают, что упускать шанс продвинуться на пути политического урегулирования, когда каждый день промедления оплачивается кровью сирийцев, нельзя.

"Те, кто отказался ехать на конгресс, пусть скажут, что за это время сделали они", - заявил Манаа.

Не конец, а начало пути

С мнением о том, что конгресс станет не окончательным решением, а началом долгого и непростого процесса, согласны и эксперты по Ближнему Востоку. В беседе с корреспондентом ТАСС старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов выразил мнение, что конгресс является важным шагом для нахождения путей урегулирования сирийского кризиса.

Однако, по его словам, не стоит "рассчитывать на кардинальное решение на конгрессе и выработку единой позиции сил, которые будут присутствовать". "Позиции слишком разные, [участвуют] разные политические и конфессиональные силы, представители различных регионов, в том числе племенных структур", - отметил эксперт. При этом он подчеркнул, что "сам факт созыва конгресса - уже успех".

Долгов полагает, что по итогам форума все же может быть достигнут ряд решений. "Можно рассчитывать, что в результате конгресса будут выдвинуты новые политические фигуры, которые смогут оживить женевский процесс, - сказал собеседник. - Возможно, на конгрессе будет решен вопрос и с вооруженной оппозицией, если ее представители найдут консенсус с правительством, с решением вопроса о действительном прекращении военных действий и о начале политического урегулирования". По его словам, если начнется решение курдского вопроса, это также "станет очень важным шагом в направлении политического урегулирования".

По мнению старшего научного сотрудника Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимира Сажина, обмен мнениями в Сочи может иметь положительное значение для будущего Сирии, но не приведет к коренным изменениям ситуации в арабской республике. "Это важное событие, - полагает он. - Но необходимо присутствие практически всех участвующих в сирийском конфликте сил. Силы, отказавшиеся приезжать на конгресс, продолжат свою деятельность в Сирии".

В центре внимания прессы

Всего для освещения конгресса аккредитовались более 500 журналистов, в том числе 288 сотрудников иностранных СМИ из 27 стран мира. Многие из них, около 200 человек, прибыли в Сочи чартерным рейсом в понедельник.

Журналисты прилетели в южную столицу России "полосатым рейсом": для их транспортировки был предоставлен двухпалубный борт авиакомпании "Россия" с изображением тигра на носовой части фюзеляжа. "Хищник" вызвал повышенный интерес: едва сойдя на сочинскую землю, журналисты принялись фотографировать воздушное судно.

Во время полета все оживленно обсуждали предстоящую работу, делились последними новостями и планами по освещению форума. Иностранные журналисты фотографировали друг друга для социальных сетей.