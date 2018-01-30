ГОРКИ, 30 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал нулевым значение "кремлевского списка" США для России. Об этом он заявил по итогам переговоров со своим бельгийским коллегой Шарлем Мишелем.

"Каково значение этого списка? Я бы сказал, что значение этого списка - "зеро". Оно стремится к нулю, потому что если бы мы представили обратную ситуацию, если бы мы подготовили список, в который бы включили администрацию президента Трампа целиком, палату представителей, сенат, верховный суд, офис генерального прокурора, то что произойдет после этого в Америке? Ничего. То же самое произойдет и в нашей стране, то есть ничего не произойдет", - сказал Медведев.

Он добавил, что "даже при наличии всякого рода списков для контактов никаких других [профильных] людей нет, других писателей для Соединенных Штатов, с которыми бы власти США могли бы общаться, у нас не существует, точно так же, как и у них не существует других должностных лиц".

"Именно поэтому я считаю, что значение подобного рода списков, если говорить об официальной части, если говорить о должностных лицах, оно стремится к нулю. Но тем не менее, это реализация того закона, который был принят, который носит абсолютно дискриминационный характер в отношении нашей страны и который, безусловно, будет отравлять наши контакты, наши отношения на протяжении достаточно длительного времени, и это само по себе плохо", - подчеркнул глава российского кабмина.