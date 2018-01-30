Лавров и Альфано обсудят сотрудничество в рамках ОБСЕ, а также ситуацию на востоке Украины

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России и глава МИД Италии Анджелино Альфано, который прибудет в среду с рабочим визитом в Москву в качестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), обсудят на предстоящих переговорах план взаимодействия в рамках организации в текущем году, ситуацию на востоке Украины и в Закавказье. Об этом сообщили во вторник в МИД РФ.

"В ходе беседы глав внешнеполитических ведомств приоритетное внимание будет уделено планам работы ОБСЕ в 2018 году, в том числе с точки зрения ее роли в деле нахождения коллективных ответов на общеевропейские вызовы, построения неделимого сообщества безопасности, восстановления доверия и возвращения к равноправному диалогу, - отмечается в документе, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства. - Среди ключевых направлений деятельности ОБСЕ - урегулирование кризиса на востоке Украины на основе безальтернативного выполнения минского комплекса мер с использованием механизмов контактной группы и Специальной мониторинговой миссии, содействие разрешению конфликтов в Приднестровье и Нагорном Карабахе, продвижение в Женевских дискуссиях по безопасности в Закавказье".

"Будут рассмотрены возможности активизации деятельности ОБСЕ на треках борьбы с терроризмом, наркотрафиком и киберугрозами, сопряжения интеграционных процессов в Европе и Евразии, защиты традиционных ценностей и прав национальных меньшинств, противодействия христиано- и исламофобии", - добавили в МИД РФ.

На Смоленской площади также сообщили, что планируется обсудить и представленные ранее приоритеты итальянского председательства, а именно содействие улучшению общей ситуации в Средиземноморье и преодоление миграционного кризиса в Европе. Кроме того, в ходе беседы стороны намерены затронуть административно-финансовые и кадровые вопросы деятельности ОБСЕ.

Ранее во вторник Анджелино Альфано начал визит в украинскую столицу, где успел провести несколько встреч, в том числе со спецпредставителем председателя ОБСЕ на Украине Мартином Сайдиком. МИД Италии также анонсировали встречи с главой внешнеполитического ведомства Украины Павлом Климкиным, президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.