Ростовский избирком заказал стикеры для Telegram

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 января. /ТАСС/. Избирательная комиссия Ростовской области разместила госзакупку на создание стикеров для приложения Telegram, чтобы таким образом информировать о выборах молодежь. Начальная цена контракта - 2,6 млн рублей, сообщается на сайте государственных закупок.

"Цель акции - информирование впервые голосующих избирателей о проведении выборов, стимулирование участия впервые голосующих избирателей в голосовании. Исполнитель обязан организовать и провести молодежную просветительскую акцию для впервые голосующих избирателей <…>, создать стикерпак, состоящий не менее чем из 15 стикеров, посвященных процессу голосования и осуществить его загрузку в приложение Telegram. Начальная цена контракта - 2,6 млн рублей", - говорится на сайте.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе избирательной комиссии Ростовской области, стикеры являются дополнительным мотиватором привлечения молодых людей на избирательные участки.

Кроме того, исполнитель должен разработать макет приглашения с графическими метками - изображениями для привязки к дополненной реальности, изготовить мотивационный ролик и около 45 тыс. блокнотов для впервые голосующих избирателей. Каждый избиратель, достигший 18 лет, получит именное приглашение на выборы со специальным QR-кодом, ссылкой на приложение, а также ссылкой для скачивания стикеров.

В среднем на одного участника будет израсходовано порядка 57 рублей. Дата и время окончания подачи заявок для участия в закупке - 16 февраля.

Выборы президента России пройдут 18 марта.