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Эксперт: никто не отказывается от диалога с Сирийским комитетом по переговорам

Политика
30 января, 17:08 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 30, января. /ТАСС

При этом научный руководитель Института Востоковедения РАН Виталий Наумкин отмечает, что у СКП есть внутренние проблемы

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СОЧИ, 30 января. /ТАСС/. Никто не будет отказываться от диалога с оппозиционным Сирийским комитетом по переговорам (СКП) из-за их отсутствия на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи. Такое мнение во вторник высказал научный руководитель Института Востоковедения РАН Виталий Наумкин.

"У них жесткие позиции против правительства в Дамаске, - сказал он. - Но эта делегация во главе с Насром аль-Харири недавно была в Москве, ее принимал [глава МИД России Сергей] Лавров, и были плодотворные контакты".

"Никто не отказывается от диалога с этой группой и не будет отказываться. Она принимается, поскольку в резолюции [Совбеза ООН] 2254 были названы и "эр-риядская" платформа, и "московская", и "каирская", - добавил Наумкин.

"Здесь есть часть этого комитета. При этом у них есть внутренние проблемы. Но мы заинтересованы, чтобы была общая платформа у оппозиции", - отметил эксперт.

Ранее СКП объявил о решении бойкотировать Конгресс сирийского национального диалога в Сочи.

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Кризис в Сирии Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
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