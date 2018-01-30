Бабурин представил в ЦИК подписи для регистрации на выборах президента

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин во вторник представил в ЦИК подписи избирателей, собранные в свою поддержку, и документы для регистрации в качестве кандидата на выборах президента России. Он представил в ЦИК 105 тыс. подписей, упакованных в восемь коробок.

Ранее сообщалось, что штаб Бабурина, который был вице-спикером Госдумы в 1996-1999 годах и 2004-2007 годах, собрал в его поддержку 128 тыс. подписей избирателей.

Бабурин стал четвертым кандидатом, сдавшим в Центризбирком подписи. 29 января документы для регистрации и около 315 тыс. подписей представили в комиссию сотрудники избирательного штаба действующего главы государства Владимира Путина, который участвует в выборах как самовыдвиженец. 30 января по 105 тыс. подписей в ЦИК представили выдвинутый партией "Яблоко" Григорий Явлинский и бизнес-омбудсмен, председатель Партии роста Борис Титов.

Кандидаты от непарламентских партий должны сдать в ЦИК не менее 100 тыс. и не более 105 тыс. подписей, самовыдвиженцы - не менее 300 тыс. и не более 315 тыс. При этом в одном регионе может быть собрано не более 2,5 тыс. и 7,5 тыс. подписей соответственно. Прием подписей и документов для регистрации (кандидаты представляют в том числе первый финансовый отчет и сведения об отсутствии счетов и финансовых инструментов за границей) завершится в 18:00 мск 31 января.

Как сообщил ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев, 31 января в ЦИК ожидают восемь кандидатов: Эльвиру Агурбаш ("Альянс зеленых"), Ирину Волынец (Народная партия России), Станислава Полищука (Партия социальных реформ), Ксению Собчак ("Гражданская инициатива"), Максима Сурайкина ("Коммунисты России"), Наталью Лисицыну ("Рот фронт"), Михаила Козлова (Партия социальной защиты) и самовыдвиженца, депутата Костромской облдумы, заслуженного изобретателя РФ Владимира Михайлов.

Еще два кандидата - лидер ЛДПР Владимир Жириновский и выдвинутый КПРФ бизнесмен Павел Грудинин, освобожденные от необходимости сбора подписей, - уже прошли регистрацию.

Как проверяют подписи

Как сообщил ранее журналистам член ЦИК Евгений Шевченко, проверка подписей занимает семь-восемь дней. Автографы проверят почерковеды и специалисты миграционного управления МВД РФ.

По закону ЦИК должен вынести решение о регистрации кандидата или об отказе ему в регистрации в течение максимум 10 дней с момента сдачи подписей и документов. Однако фактически проверка должна завершиться раньше, так как не позднее чем за два дня до вынесения решения ЦИК должен предоставить кандидату протокол проверки подписей.

По решению ЦИК у каждого кандидата проверке будет подлежать 60 тыс. подписей. Если в выборке обнаруживается более 5% недействительных или недостоверных автографов, ЦИК проведет дополнительную проверку еще 30 тыс. подписей. Если в совокупной выборке обнаружится более 5% бракованных подписей, кандидату будет отказано в регистрации.

Выборы президента России состоятся 18 марта.