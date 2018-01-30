Лаврентьев: сочинский конгресс по Сирии одобрил три документа, включая итоговое заявление

СОЧИ, 30 января. /ТАСС/. Конгресс сирийского национального диалога в Сочи одобрил три документа, включая итоговое заявление. Об этом на пресс-конференции во вторник заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Одобрено три документа - итоговое заявление, обращение участников, а также список кандидатов в комиссию по рассмотрению вопросов, связанных с разработкой конституции [Сирии], то есть в конституционную комиссию", - сказал дипломат.

По его словам, список "будет передан в самое ближайшее время после небольшого согласования конкретных фамилий" спецпосланнику генерального секретаря ООН по Сирии Стаффану де Мистуре для дальнейшей работы.

Лаврентьев также отметил, что Россия призывает мировое сообщество всемерно поддержать процессы Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

"Уверены, что сегодняшние дебаты, что отметил в своей заключительной речи на конгрессе спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, станут хорошим подспорьем для женевского процесса. Мы в этом абсолютно уверены, - сказал Лаврентьев. - Действуя сообща, исходя из понимания приоритетов, сирийцам придется пройти еще достаточно сложный путь, так как впереди решение сложнейших задач. Нам всем, и международному сообществу, и прежде всего России, необходимо оказать этим усилиям всемерную поддержку".

"Надеемся, что пример сочинского мероприятия, его несомненный успех, простимулирует женевскую площадку, - отметил он. - Завершая конгресс, мы, по сути дела, передаем Стаффану де Мистуре эстафетную палочку. Он может полностью пользоваться результатами конгресса. Готовы и дальше оказывать всестороннюю помощь в решении своих задач".

"Причем, как вы знаете, это все происходило в рамках уже устоявшегося астанинского процесса, который тоже доказал свою эффективность", - добавил дипломат.