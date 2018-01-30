Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 56.29
€ 69.54
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Володин: включение в кремлевский доклад чиновников и бизнесменов - это признание

Политика
30 января, 23:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС

Спикер Госдумы добавил, что те, кто оказался в этом списке, "должны просто осознать, что их взяли и номинировали - как лучшие компании, как лучших руководителей"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Включение в так называемый кремлевский доклад минфина США имен чиновников, крупных бизнесменов и руководителей госкомпаний является признанием, даже почетной номинацией. Об этом заявил во вторник председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия 24", комментируя "кремлевский список", подготовленный минфином США для Конгресса.

Смотрите также

"Кремлевский доклад" минфина США. Кто вошел в список

"В этом списке - руководители компаний мирового уровня. Это признание, которое не получишь ни в одном рейтинге", - сказал он, подчеркнув, что те, кто оказался в этом списке, "должны просто осознать, что их взяли и номинировали - как лучшие компании, как лучших руководителей".

Ранее Вячеслав Володин отмечал, что таким способом США пытаются изменить внутреннюю политику России, но подобные меры повлияют в первую очередь на граждан США, а также повредят интересам европейских партнеров Америки. Кроме того, он отметил, что новые санкции против России не достигнут поставленной цели, а наоборот, еще больше сплотят общество.

Министерство финансов США в понедельник опубликовало открытую версию так называемого кремлевского доклада, в который были внесены все члены российского правительства, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, руководство президентской администрации, руководители ряда госкорпораций и госбанков, а также бизнесмены с состоянием, по данным американских источников, $1 млрд и более. Всего в список включены имена 210 человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Кремлевский список" США Санкции в отношении России
Страны
США Россия
Персоны
Володин, Вячеслав Викторович Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Соловьев после драки Сванидзе и Шевченко призвал коллег к сдержанности
2
Welcome Home, или Возвращение на Родину
3
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
4
В Исландии не разрешили называть детей именем Андрей
5
Лоран Блан: Россия станет центром мира во время ЧМ-2018 по футболу
6
Ковальчук не намерен изучать правила для российских спортсменов на ОИ-2018
7
Минфин США внес в "кремлевский список" имена 210 человек
Темы дня
Новости партнеров
Реклама