Володин: включение в кремлевский доклад чиновников и бизнесменов - это признание

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Включение в так называемый кремлевский доклад минфина США имен чиновников, крупных бизнесменов и руководителей госкомпаний является признанием, даже почетной номинацией. Об этом заявил во вторник председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия 24", комментируя "кремлевский список", подготовленный минфином США для Конгресса.

"В этом списке - руководители компаний мирового уровня. Это признание, которое не получишь ни в одном рейтинге", - сказал он, подчеркнув, что те, кто оказался в этом списке, "должны просто осознать, что их взяли и номинировали - как лучшие компании, как лучших руководителей".

Ранее Вячеслав Володин отмечал, что таким способом США пытаются изменить внутреннюю политику России, но подобные меры повлияют в первую очередь на граждан США, а также повредят интересам европейских партнеров Америки. Кроме того, он отметил, что новые санкции против России не достигнут поставленной цели, а наоборот, еще больше сплотят общество.

Министерство финансов США в понедельник опубликовало открытую версию так называемого кремлевского доклада, в который были внесены все члены российского правительства, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, руководство президентской администрации, руководители ряда госкорпораций и госбанков, а также бизнесмены с состоянием, по данным американских источников, $1 млрд и более. Всего в список включены имена 210 человек.