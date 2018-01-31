Совфед обсудит вопрос о переназначении Зорькина председателем Конституционного суда

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду рассмотрит вопрос о назначении Валерия Зорькина председателем Конституционного суда (КС) РФ на новый срок и заслушает доклад главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева о мерах по реализации Национального плана развития конкуренции на ближайшие годы.

В начале заседания сенаторы обсудят вопрос о назначении на должность председателя КС РФ. В прошлую пятницу глава профильного комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил ТАСС, что в Совет Федерации поступило представление президента о назначении Зорькина председателем Конституционного суда РФ, срок полномочий которого истекает в феврале этого года. Накануне комитет поддержал его кандидатуру.

В рамках "правительственного часа" выступит руководитель ФАС Артемьев, который расскажет о мерах по реализации Национального плана развития конкуренции на 2018-2020 годы. Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов и председатель Народного Хурала Цырен-Даши Доржиев во время "часа субъекта РФ" выступят с докладами о социально- экономическом развитии республики.

Кроме того, сенаторы намерены обсудить вопросы ратификации ряда международных соглашений, в том числе с Ираном - о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, с Абхазией - о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами отдельных категорий граждан РФ, постоянно проживающих на территории республики. Также будет рассмотрен закон о ратификации соглашения с Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений ее вооруженных сил в состав Вооруженных сил РФ. Документ позволит гражданам Южной Осетии на законных основаниях проходить службу в составе российской военной базы.

В повестку заседания включены законы об обязательном присвоении "звезд" гостиницам на всей территории РФ и установлении ответственности за незаконную реализацию билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

Также сенаторы планируют рассмотреть законы о добровольчестве и волонтерстве и изменения в законодательство о выборах, касающиеся порядка снятия парламентских партий с выборов.