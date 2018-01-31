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Избиркомы и МФЦ начинают принимать заявления о голосовании по месту пребывания

Политика
31 января, 0:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС

Подать заявку избиратели могут до 12 марта

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Россияне, желающие 18 марта проголосовать на выборах президента не по месту регистрации, а по месту фактического пребывания, могут с 31 января подать соответствующие заявления в территориальные избирательные комиссии (ТИКи), многофункциональные центры (МФЦ) или через портал "Госуслуги".

Голосование избирателей по месту пребывания без открепительных удостоверений будет применяться впервые на федеральных выборах. По прогнозам ЦИК, новой возможностью могут воспользоваться миллионы человек.

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"С 31 января можно с таким заявлением обратиться через портал государственных услуг, в территориальную избирательную комиссию, которая будет наиболее близко к тому месту, где вы находитесь, а также в МФЦ", - сказала ранее председатель ЦИК Элла Памфилова.

Она подчеркнула, что в вопросе обеспечения мобильности избирателей действует "принцип экстерриториальности", то есть человек может обратиться в любой удобный МФЦ или ТИК, независимо от места регистрации.

Не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за пять дней до выборов (до 12 марта) заявления о включении в список избирателей по месту пребывания можно подать в ТИКах, МФЦ и через портал госуслуг. Участковые избирательные комиссии (УИКи) начнут принимать заявления за 20 дней до дня голосования - с 25 февраля и до 12 марта.

Что делать тем, кто определится в последний момент

Избиратели, которые в последние четыре дня до выборов решат голосовать не по месту регистрации (например, потому что едут в срочную командировку), могут подать заявления в свой УИК по месту прописки. На заявление прикрепят специальную марку, одну часть которой отклеят и прикрепят напротив фамилии избирателя на участке, куда он придет голосовать.

По решению ЦИК таких специальных марок будет напечатано 3 млн.

Те, кто будет в день выборов в больнице или СИЗО, могут проголосовать в УИК, образованном в этом учреждении, подав соответствующее заявление не ранее чем за 20 дней и не позднее чем за пять дней до дня голосования.

Выборы президента России состоятся 18 марта.

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Выборы президента РФ - 2018
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Памфилова, Элла Александровна
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