Карасин и Абашидзе обсудят в Праге реализацию российско-грузинского таможенного соглашения

ПРАГА, 31 января. /ТАСС/. Очередная встреча статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина и представителя премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зураба Абашидзе пройдет в среду в чешской столице. По традиции на переговорах в данном формате поднимаются практические вопросы сотрудничества двух стран в таких сферах, как торговля, экономика, транспорт и культура, а также затрагиваются гуманитарные проблемы.

Предстоящая встреча не станет исключением. Как сообщил ТАСС Карасин, он планирует обсудить с Абашидзе весь спектр двусторонних отношений. "Прежде всего [это сотрудничество] в торговле, транспорте, туризме, гуманитарных контактах, - пояснил дипломат. - Конечно, посвятим определенное время вопросу о реализации соглашения о таможенном урегулировании от 2011 года".

"Убежден, что встреча, как всегда, пройдет в конструктивном ключе", - добавил он.

Как ожидается, во встрече также примут участие представители МИД, министерств экономики и транспортных ведомств России и Грузии.

Десять лет без дипотношений

В сентябре этого года может исполниться десять лет с момента разрыва дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси. На этом фоне переговорный формат "Карасин - Абашидзе" имеет особую ценность: с 2012 года он дает единственную возможность проведения прямого диалога официальных лиц двух стран.

Разрыв дипотношений был инициирован грузинской стороной после того, как Россия признала Абхазию и Южную Осетию в качестве суверенных, независимых государств. И, как неоднократно заявляли в Москве, Россия от данного решения отказываться не станет.

Такую позицию Карасин в очередной раз подтвердил в интервью изданию "Коммерсантъ", подчеркнув, что Москва не пойдет на отказ от признания Сухума и Цхинвала. "Решение принято окончательно, - сказал дипломат. - Мы развиваем союзнические отношения с этими двумя молодыми кавказскими республиками. Как только грузинская сторона будет готова к восстановлению дипотношений с учетом новых реалий, мы незамедлительно позитивно отреагируем".

Не менее актуальным вопросом двусторонних отношений является и возможность введения Россией безвизового режима с Грузией. Как известно, в марте 2012 года Тбилиси в одностороннем порядке отменил визовый режим для россиян. Российская сторона, в свою очередь, в конце 2015 года приняла ряд мер по либерализации визового режима для граждан Грузии, включая возможность оформления деловых, рабочих, учебных и гуманитарных виз любой кратности, а также частных виз вне зависимости от наличия родства между приглашающим и приглашаемым.

В беседе с корреспондентом ТАСС Карасин отметил, что говорить об отмене визового режима с Грузией сложно, так как этот вопрос касается не только двусторонних отношений, но и безопасности. "Все, что происходит в мире в плане борьбы против терроризма и экстремизма, не содействует тому, чтобы мы широко открывали двери для всех наших международных партнеров, - пояснил он. - Будем делать это вдумчиво, спокойно обдумывая каждый следующий шаг".

Таможенный вопрос

Несмотря на то, что формат "Карасин - Абашидзе" позволяет затронуть практически все сферы двустороннего сотрудничества, очевидно, что на предстоящей встрече особое внимание будет уделено реализации российско-грузинского соглашения о таможенном администрировании и мониторинге торговли от 2011 года.

В конце прошлого года Тбилиси подписал контракт со швейцарской компанией SGS, которая должна обеспечить мониторинг грузов в рамках выполнения данного соглашения. Тогда МИД Грузии призвал Москву подписать аналогичное соглашение с SGS. В свою очередь российская сторона, как сообщили в МИД РФ, завершает подготовку к подписанию необходимых российско-швейцарских документов. "Это позволит приступить к практической реализации соглашения 2011 года, столь важного для региональной торговли", - подчеркнули в российском министерстве.

При этом, несмотря на то, что в российско-грузинском соглашении прописаны точные географические координаты мест, отведенных для таможенной службы Грузии, недопонимание между сторонами до сих пор существует. Так, на прошлой неделе Тбилиси выразил протест в связи с открытием таможенных пунктов в Абхазии и Южной Осетии, призвав РФ прекратить действия по "аннексии территории суверенного государства".

В российском дипведомстве отреагировали на эти заявления, призвав Тбилиси "внимательно изучить двустороннее грузинско-российское соглашение о таможенном администрировании и мониторинге торговли от 9 ноября 2011 года" вместо того, чтобы безосновательно критиковать сотрудничество Москвы с третьими странами. "Недавние публичные высказывания грузинских официальных лиц говорят о том, что они практически незнакомы с текстом этого документа, - подчеркнули в министерстве. - Между тем его вскоре придется выполнять под контролем швейцарской мониторинговой компании, с которой Грузия уже подписала соответствующий контракт".

Кроме того, как заявил в беседе с корреспондентом ТАСС накануне встречи Карасин, Москва всегда готова обсуждать с Грузией "даже самые серьезные проблемы в открытой, конструктивной манере".

История формата

В ноябре 2012 года глава правительства Грузии Бидзина Иванишвили ввел пост специального представителя премьер-министра по взаимоотношениям с РФ, на который был назначен бывший посол Грузии в Москве Зураб Абашидзе. 14 декабря 2012 года в пригороде Женевы прошла первая встреча Карасина и Абашидзе, в 2013-2018 годах их встречи проводятся в Праге, последняя состоялась в ноябре прошлого года.

Лидеры России и Грузии не раз заявляли, что контакты в данном формате "принесли определенные положительные результаты".