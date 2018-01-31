США, Великобритания и Франция были представлены на конгрессе в Сочи

СОЧИ, 31 января. /ТАСС/. США, Великобритания и Франция в качестве наблюдателей были представлены на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи, но на низком уровне. Об этом на пресс-конференции во вторник заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"На мероприятии присутствовали более 50 наблюдателей. 34 из них - международные наблюдатели, 19 - от ООН, а также наблюдатели США, Франции, Великобритании, которые, к сожалению, были представлены на достаточно низком уровне, - обратил внимание дипломат. - Многие хотели также поучаствовать в качестве наблюдателей, но мы были вынуждены им отказать с учетом их роли, значимости в принятии решений в рамках сирийского урегулирования".

Как ранее заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, западные партнеры ограничились направлением на форум в Сочи младших дипломатов посольств в России. "Была бы честь предложена, мы готовы к диалогу в любых форматах и на любых уровнях", - отметил Лавров.