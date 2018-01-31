МИД РФ: глава британского минобороны, говоря об агрессии РФ, считает себя героем бондианы

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Заявления министра обороны Великобритании о якобы российской агрессии напоминают съемку новых серий про Джеймса Бонда. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Такое впечатление, что в этот момент, когда глава минобороны Великобритании делал это заявление (о якобы готовности России атаковать объекты британской инфраструктуры и убить тысячи мирных жителей - прим. ТАСС), он внутренне считал, что снимается в новой серии про Джеймса Бонда", - отметила Захарова.

"Мы понимаем, что сейчас Великобритания переживает такой трудный процесс в связи с выходом из Европейского союза, а также неким внутренним расколом в британском обществе, также имеющим отношение к проходящим процессам, - констатировала официальный представитель МИД РФ. - Вполне понятно, что для отвлечения общественного внимания нужен некий внешний враг".

"Пытались объяснить решение британцев о выходе из Евросоюза рукой Кремля, но не очень получилось, видимо, решили зайти с другой стороны, - обратила внимание дипломат. - Но, честно говоря, на сей раз такие выводы вызвали недоумение, как мы посмотрели, даже в самой Великобритании".

"Конечно, такие заявления - это полный дилетантизм. Именно в нем обвинили главу Минобороны собственные спецслужбы, которые порекомендовали ему не заниматься спекуляциями и не сеять панику, - подчеркнула Захарова. - Очевидно, что подобные заявления усложняют и осложняют перспективу выправления двусторонних отношений и совместной работы над реальными вызовами современности, о чем говорили главы внешнеполитических ведомств России и Великобритании в ходе переговоров в Москве, которые состоялись в конце декабря [2017 года]".

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Москва якобы разрабатывает планы по уничтожению жизненно важной британской инфраструктуры, что, по его версии, приведет к хаосу и многочисленным жертвам. Подобными заявлениями он вызвал негодование у руководства спецслужб Великобритании, которое назвало министра паникером. Между тем в Минобороны РФ считают, что Уильямсон таким образом мог привлечь внимание к собственной персоне и заработать политические очки.