МИД РФ в связи с нападениями на полицейских в Колумбии призывает отказаться от насилия

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Москва озабочена нападением на правоохранительные органы в Колумбии и Эквадоре и призывает отказаться от подобных методов. Об этом заявила в среду на брифинге директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Мы с озабоченностью восприняли известие о произошедших нападениях на правоохранительные органы в Колумбии и Эквадоре, в результате которых погибли и пострадали невинные люди, причинен значительный материальный ущерб, - отметила она. - Россия самым решительным образом осуждает любые проявления терроризма как одной из самых серьезных угроз для безопасности в Латинской Америке, а также российская сторона призывает отказаться от подобных методов, чем бы они ни были мотивированы".

"Соболезнуем родным и близким погибших, желаем скорейшего восстановления пострадавшим", - подчеркнула Захарова.

27 января этого года на полицейский участок в городе Барранкилья (столица департамента Атлантико в Колумбии) было совершено вооруженное нападение с применением взрывного устройства, в результате чего пятеро полицейских погибли на месте и 43 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя повстанческая группировка АНО ("Армия национального освобождения").

Второе нападение было совершено на участок в населенном пункте Соледад в пригороде Барранкильи, в результате чего четверо сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Третье нападение было совершено по той же схеме на юге департамента Боливар в населенном пункте Буэнависта, в результате чего погибли еще двое полицейских.

Кроме того, в ночь на субботу у полицейского участка в эквадорской провинции Эсмеральда на северо-западе страны произошел взрыв у полицейского участка, в результате пострадали не менее 23 человек.