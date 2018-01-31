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Захарова: РФ поддерживает попытки Сербии сохранить память об уроках Второй мировой

Политика
31 января, 16:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС

Как подчеркнула официальный представитель МИД, необходимо последовательно противодействовать попыткам фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Россия всецело поддерживает Сербию в ее попытках сохранить трагические уроки Второй мировой войны. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отправку Хорватией ноты протеста официальному Белграду в связи с открытием Сербией 25 января выставки в ООН о преступлениях в действовавшем на территории Хорватии в 1941-1945 годах концлагеря Ясеновац.

"Мы, безусловно, всецело поддерживаем усилия Сербии, которые были нацелены на сохранение памяти о трагических уроках Второй мировой войны, - сказала она. - Именно в эти дни весь мир вспоминает о жертвах Холоста, в упомянутом концлагере было замучено множество ни в чем не повинных людей разных возрастов и национальностей, прежде всего сербы, евреи и цыгане". "Скорбим по всем жертвам, пострадавшим от рук нацистов, мы всегда будем помнить тяжелый путь к великой победе", - добавила она.

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, необходимо последовательно противодействовать попыткам фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой. "Особенно это важно на фоне происходящих в ряде европейских стран осквернений и уничтожений монументов советским воинам, которые отдали жизнь за освобождение узников и за спасение Европы и мира от фашизма", - отметила она.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
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