МИД РФ запустило арабскую версию официального сайта ведомства

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Официальный сайт Министерства иностранных дел России приобрел версию на арабском языке. Об этом заявила в среду глава Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Сегодня мы запускаем раздел официального сайта МИД России на арабском языке. У нас появится еще одна версия российского внешнеполитического портала, естественно, она будет сокращенной, - сказала она. - Специально для арабоязычных пользователей, а также для тех, кто владеет арабским, будем отбирать те сообщения и инфоматериалы, которые будут представлять особый интерес, так одним из первых материалов стало заключительное заявление Конгресса сирийского национального диалога, прошедшего в Сочи".

Дипломат призвала пользователей арабской версии оказать помощь в оптимизации этого раздела интернет-портала МИД РФ. "Версия будет работать в тестовом режиме, и от пользователей мы ждем предложений и замечаний", - сказала она.