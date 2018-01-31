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МИД РФ запустило арабскую версию официального сайта ведомства

Политика
31 января, 16:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС

Одним из первых материалов, размещенных на портале, стало заключительное заявление Конгресса сирийского национального диалога, прошедшего в Сочи

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Официальный сайт Министерства иностранных дел России приобрел версию на арабском языке. Об этом заявила в среду глава Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Сегодня мы запускаем раздел официального сайта МИД России на арабском языке. У нас появится еще одна версия российского внешнеполитического портала, естественно, она будет сокращенной, - сказала она. - Специально для арабоязычных пользователей, а также для тех, кто владеет арабским, будем отбирать те сообщения и инфоматериалы, которые будут представлять особый интерес, так одним из первых материалов стало заключительное заявление Конгресса сирийского национального диалога, прошедшего в Сочи".

Дипломат призвала пользователей арабской версии оказать помощь в оптимизации этого раздела интернет-портала МИД РФ. "Версия будет работать в тестовом режиме, и от пользователей мы ждем предложений и замечаний", - сказала она.

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Темы
Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
Персоны
Захарова, Мария Владимировна
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Россия
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