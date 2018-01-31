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Захарова: Вашингтон по-прежнему делает ставку на военный сценарий в Афганистане

Политика
31 января, 16:40 дата обновления: 31 января, 16:51 UTC+3

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Москва готова предоставить площадку для организации прямого диалога Кабула с представителями движения талибов

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Линия США на наращивание военного присутствия в Афганистане показывает, что Вашингтон до сих пор делает ставку на силовое решение, подобный подход несостоятелен. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Последняя линия Вашингтона на наращивание военного присутствия в Афганистане свидетельствует лишь о том, что США по-прежнему делают ставку лишь на силовое решение, хотя развитие событий в этой стране, особенно последнее, доказывает, что этот подход абсолютно несостоятельный", - отметила она.

Площадка для диалога

Россия готова предоставить московскую площадку для организации прямого диалога Кабула с представителями движения талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ), заявила Захарова.

"Мы будем и далее продолжать оказывать содействие продвижению процесса национального примирения в Афганистане и при необходимости готовы предоставить для контактов представителей Кабула и движения талибов, например, московскую площадку", - отметила она.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
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