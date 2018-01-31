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Захарова: РФ хочет, чтобы диалог с США не спотыкался об агрессивные заявления Вашингтона

Политика
31 января, 16:54 дата обновления: 31 января, 17:18 UTC+3

Официальный представитель российского МИД при этом подчеркнула, что примеров неконструктивного отношения Москвы к Вашингтону нет и быть не может

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Россия очень хочет, чтобы диалог с США был более интенсивным, конструктивным и не спотыкался об агрессивные заявления Вашингтона. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы поддерживаем с американскими коллегами постоянный контакт, у нас идет диалог, - сообщила дипломат. - Другое дело, что мы хотим, чтобы он был более интенсивным, конструктивным, и чтобы мы не спотыкались постоянно о бесконечные очень агрессивные заявления, которые звучат в США в адрес России".

Захарова подчеркнула, что диалог Москвы и Вашингтона не прерывался. "Не слушайте те заявления, которые делаются по линии в том числе американских экспертов, - отметила она. - Проходят встречи и в Москве, и в Вашингтоне по линии наших посольств, постоянно решаются какие-то вопросы, происходит обмен мнениями".

"Мы хотим заниматься конкретными важными и полезными делами", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, США на протяжении ряда лет проводят в отношении России политику, не соответствующую конструктивному сотрудничеству, тогда как обратных примеров нет и быть не может. Так она прокомментировала слова президента США Дональда Трампа о том, что Москва и Пекин являются главными соперниками Вашингтона.

"Политику, которую в отношении России проводит Вашингтон на протяжении нескольких лет, можно охарактеризовать как несоответствующую задачам конструктивного сотрудничества, взаимодействия и так далее, - отметила Захарова. - Примеров неконструктивного, несоответствующего поведения отношения Москвы к Вашингтону привести просто нельзя. Нет примеров, если только их не придумывать, таких, как пресловутое вмешательство Кремля в какие-то выборы".

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Захарова, Мария Владимировна
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