Активисты "Рот фронта" привезли в ЦИК 90 тыс. подписей в поддержку Лисицыной на выборах

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Представители партии "Российский объединенный трудовой фронт" ("Рот фронт") принесли в среду в ЦИК 90 тыс. подписей избирателей, собранных в поддержку своего кандидата Натальи Лисицыной, еще 10 тыс. подписей они надеются довезти до 18:00 мск. Об этом сообщил журналистам глава штаба Лисицыной Степан Маленцов.

Представители партии принесли подписи в большой клетчатой сумке. "У нас находится 90 с небольшим тысяч подписей, десяти тысяч не хватает", - сказал Маленцов, добавив, что из ряда регионов подписные листы отправили почтой, но они пока не получены.

"Сама кандидат в президенты везет из Кирова 2,5 тыс. подписей, собранных в ее поддержку", - отметил глава штаба, уточнив, что Лисицына отработала ночную смену на заводе и сейчас едет в ЦИК из Петербурга. Она работает крановщицей в мартеновском цеху на Кировском заводе в Петербурге.

"Если мы успеем доставить в избирательную комиссию до 18 часов недостающие 10 тыс. подписей, значит, мы будем сдавать. Если не сумеем - в этот раз не получилось", - сказал он. Маленцов отметил, что к сбору подписей штаб приступил 7 января.

Кандидаты от непарламентских партий должны сдать в ЦИК не менее 100 тыс. и не более 105 тыс. подписей избирателей. Подача документов и подписей завершится сегодня в 18:00.