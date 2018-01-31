Путин пока не определил дату своего послания Федеральному собранию

НОВО-ОГАРЕВО, 31 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин еще не принял решение о дате послания Федеральному собранию. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Что касается послания президента Федеральному собранию, глава государства еще не принял решение о сроках. Когда такое решение будет принято, когда президент определится по срокам, мы соответствующим образом вас проинформируем", - сказал Песков журналистам.

Оглашение президентом РФ Послания Федеральному собранию предусмотрено Конституцией РФ. В этом обращении президент традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных направлений развития на ближайший год и на перспективу.

Главы российского государства обращались к парламенту с посланием 22 раза, в том числе лично Путин - 12 раз. Ранее все такие выступления укладывались в рамки календарного года, лишь в 2017 году послания президента не было. В конце декабря минувшего года первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко напомнил, что это - право главы государства, и он может реализовать его "когда сочтет нужным".