Главы МИД РФ и Италии обсудят взаимодействие в рамках ОБСЕ и двусторонние отношения

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Италии Анджелино Альфано, прибывший в Москву в качестве председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), проведут в четверг переговоры, на которых обсудят план взаимодействия в рамках организации в текущем году, ситуацию на востоке Украины и в Закавказье, а также российско-итальянские отношения.

Перед рабочим визитом в Москву Альфано провел переговоры с украинским коллегой Павлом Климкиным в Киеве. С Лавровым глава МИД Италии в последний раз встречался в начале декабря в Риме, где российский министр принимал участие в международной конференции "Средиземноморские диалоги".

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, одной из главных тем переговоров станут планы работы ОБСЕ в 2018 году "с точки зрения ее роли в деле нахождения коллективных ответов на общеевропейские вызовы, построения неделимого сообщества безопасности, восстановления доверия и возвращения к равноправному диалогу". Кроме того, в МИД России сообщили, что дипломаты намерены обсудить проблему урегулирования кризиса на востоке Украины с акцентом на безальтернативность выполнения минских соглашений с использованием механизмов контактной группы и Специальной мониторинговой миссии, содействие разрешению конфликтов в Приднестровье и Нагорном Карабахе, а также продвижение в женевских дискуссиях по безопасности в Закавказье.

Миссия по линии ОБСЕ

Как ранее подчеркивали в итальянском МИД, поездка министра организована в рамках председательства Италии в ОБСЕ, которое перешло к стране 1 января. Рим охарактеризовал программу своего председательства тремя словами: "диалог, осознанность, ответственность". По словам Альфано, разрешение региональных конфликтов, прежде всего на Украине, остается приоритетом, именно поэтому министр в качестве председателя организации отправился в первую очередь в Киев и Москву.

В интервью ТАСС в преддверии этой поездки итальянский дипломат выразил сожаление в связи с выходом российских офицеров из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) на востоке Украины и высказался за восстановление российского участия. Он объявил о намерении поднять этот вопрос в ходе консультаций с представителями МИД Украины, а также с российским коллегой.

В МИД РФ сообщили, что помимо вопросов, связанных с украинским кризисом, Лавров и Альфано планируют рассмотреть возможности активизации деятельности ОБСЕ в сфере борьбы с терроризмом, наркотрафиком и киберугрозами. Дипломаты также уделят внимание вопросам защиты традиционных ценностей и прав меньшинств, противодействия христиано- и исламофобии.

Российско-итальянская дружба

Еще одной темой дискуссий станут отношения России и Италии. Москва и Рим ранее объявляли о планах развивать существующее многостороннее взаимодействие в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Италия является одним из ведущих политических и экономических партнеров России в Европе, "отношения с которым всегда отличали взаимопонимание и доверительность", что подразумевает регулярные контакты на высшем и высоком уровне, а также взаимодействие между парламентами, судебными властями, министерствами и ведомствами, регионами, научными и образовательными учреждениями, организациями культуры и гражданскими обществами двух стран.

В МИД РФ обратили внимание на позитивные тенденции в торгово-экономической сфере, которые проявляются в росте товарооборота. В 2017 году он увеличился на 18% по сравнению с предыдущим годом. В этом контексте в МИД подчеркивают роль, которую играет российско-итальянский Совет по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству.

В российском дипведомстве отмечают неизменно высокий уровень сотрудничества стран в культурно-гуманитарной сфере. В 2018 году итальянской публике будет представлено более 250 мероприятий в 40 городах Италии, среди которых выступления российских театральных, балетных и концертных коллективов, выставки с участием крупнейших музеев. От итальянской стороны ожидается организация аналогичных мероприятий в России. В российском министерстве также напомнили о том, что Италия примет участие в Санкт-Петербургском международном культурном форуме в 2018 году.