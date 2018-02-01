МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Делегация Пакистана прибудет в Россию в ближайшие дни для обсуждения вопросов международного сотрудничества. Об этом в четверг спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов рассказал газете "Известия".

"В ближайшие несколько дней в Москву приедет делегация МИД Пакистана во главе с замминистра. Мы обсудим форматы сотрудничества", - цитирует издание слова дипломата.

В начале января США прекратили помощь Исламабаду в области безопасности после заявления президента Дональда Трампа о том, что власти Пакистана предоставляют убежище афганским террористам. На настоящий момент заморожено по меньшей мере $1,2 млрд, предназначавшихся Пакистану по линии Пентагона и Госдепартамента.

Официальные лица республики неоднократно заявляли об углублении сотрудничества со странами, считающимися соперниками США. 29 января министр обороны Хурам Дастгир Хан заявил в интервью газете Financial Times, что Пакистан намерен обратиться за новыми военными поставками к России и КНР.

"США в лице Пакистана нашли козла отпущения, чтобы оправдать свои бесконечные промахи и провалы в Афганистане. Вашингтон обвиняет Пакистан во всем, что происходит в соседнем Афганистане. Это неконструктивно. В этих условиях Пакистан ищет поддержки среди своих соседей в регионе, и я думаю, что он такую поддержку найдет", - сказал Кабулов "Известиям".

Он отметил, что РФ и Пакистан проводят активные дипломатические и контртеррористические консультации. Газета "Известия" также отмечает, что, по словам Кабулова, в 2018 году в России должны пройти совместные военные учения.