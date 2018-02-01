Посольство РФ: США нарушают неприкосновенность российской дипсобственности

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Американские власти продолжают нарушать неприкосновенность заблокированной дипломатической собственности РФ в США и не дают проверить ее сохранность, такая позиция является для России неприемлемой. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении посольства России в США.

"Вопреки всем международным обязательствам американские власти продолжают нарушать неприкосновенность нашей дипломатической собственности, не дают проверить ее сохранность", - отмечается в заявлении.

"Такая американская позиция неприемлема. Крайняя озабоченность по поводу состояния российской собственности сохраняется. Отказы послу России войти в здания, принадлежащие Российской Федерации, ничем не мотивируются. Ни логикой, ни здравым смыслом объяснить недружественные действия США не получается", - сообщили в российском диппредставительстве в Вашингтоне.

"Заверения помощника госсекретаря США по вопросам дипломатической безопасности Майкла Эваноффа, что с нашей собственностью все в порядке, не вызывают доверия. Хотят снять сомнения - пусть обеспечат нам доступ к этим зданиям. И в лучшие годы американская сторона руководствовалась принципом "доверяй, но проверяй". Сейчас время сначала проверять, а потом доверять", - считают в посольстве.

US promises that our diplomatic properties are fine cannot be trusted.

Even in the better times the American side followed the trust but verify principle. President Reagan for instance.

Now it is time for us to verify first and trust second

https://t.co/WVFpN8IEot @SputnikInt pic.twitter.com/TXv4vy1aOa — Russia in USA (@RusEmbUSA) 1 February 2018

2 сентября 2017 года власти США закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке, которое Москва арендует. Первые два объекта находятся в госсобственности России и обладают дипломатическим иммунитетом. Москва расценила такие действия как откровенно враждебный акт и призвала власти США немедленно вернуть эти объекты.

5 сентября на пресс-конференции в китайском Сямэне по итогам саммита БРИКС президент РФ Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел обратиться в американский суд по поводу изъятия российской дипсобственности. Позднее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что работа над подготовкой иска идет, он будет направлен в суд в ближайшее время.