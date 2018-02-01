МИД РФ: в Афганистане находятся около 7 тыс. активных боевиков ИГ и тысячи резервистов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Около 7 тыс. активных боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" находятся в Афганистане.

Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в четверг в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы наблюдаем очень внимательно за генезисом афганского крыла ИГИЛ (прежнее название "Исламского государства" - прим. ТАСС) за последние три года. По численности оно еще не превосходит и не дотягивает до талибов, которых там 60-70 тыс. под ружьем, но, по нашим оценкам, у игиловцев порядка 7 тыс. активных боевиков, не считая нескольких тысяч резервистов", - сказал он.

Кабулов отметил, что резервистов не выявляет "ни афганское правительство, ни стоящие там иностранные войска". "Это дело серьезное. Игиловцы приехали в Афганистан не для джихада против американских и других иностранных войск, они приехали для создания плацдарма для дальнейшей экспансии на север, в Центральную Азию", - добавил спецпредставитель президента.

По его словам, подавляющее число боевиков ИГ в Афганистане имеют центральноазиатское происхождение или приехали из России.