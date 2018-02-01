В Москве впервые оборудуют КОИБами почти половину всех избирательных участков к 18 марта

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. избирательных участков в Москве впервые оборудуют комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) к выборам президента РФ в марте 2018 года, сообщил на заседании Мосгоризбиркома в четверг заместитель председателя избирательной комиссии города Юрий Ермолов.

"На выборах президента РФ КОИБами в Москве впервые будут оборудованы 1,557 тыс. избирательных участков, это 45% от всех избирательных участков в городе, и 62 района, это почти половина от всех районов Москвы", - сказал он.

Ермолов уточнил, что всего в распоряжении Москвы находится 632 комплекса, являющиеся собственностью ЦИК. Мэр города Сергей Собянин ранее принял решение о том, что за счет бюджета города приобретут еще 1 тыс. устройств. "Тем самым количество избирательных участков, на которых могут применяться КОИБы, увеличится практически в два с половиной раза", - сказал заместитель председателя избирательной комиссии.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. По итогам выдвижения в избирательной кампании на сегодняшний день принимают участие 17 кандидатов: два самовыдвиженца и 15 представителей партий.