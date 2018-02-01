Депутат Шхагошев считает, что в РФ потребуется создать не более двух тюрем для террористов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Создание не более двух тюрем для содержания осужденных за совершение преступлений террористического характера потребуется в России в случае реализации соответствующей инициативы. Об этом журналистам сообщил в четверг первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме, член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Депутат разрабатывает поправки в Уголовно-исполнительный кодекс РФ, согласно которым осужденные по так называемым террористическим статьям должны будут содержаться в отдельных тюрьмах. По мнению политика, это позволит избежать вербовки в ряды экстремистов преступников, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях по другим статьям.

По предложению Шхагошева в Нальчике на площадке Совета безопасности Кабардино-Балкарии (КБР) прошло совещание с участием секретаря республиканского Совбеза Казбека Татуева, министра в сфере профилактики экстремизма КБР Залима Каширокова, представителей ФСИН, прокуратуры республики, МВД, ФСБ. Парламентарий посчитал необходимым провести данное совещание в преддверии запланированного в нижней палате парламента закрытого заседания профильного думского комитета, которое будет посвящено обсуждению его проекта.

"Мы обсудили инициативу, которая в настоящее время разрабатывается как законопроект, о создании в России отдельных тюрем для содержания осужденных по террористическим статьям. Состоялся очень содержательный разговор, и концептуально инициатива поддержана. Участники совещания выразили готовность и в дальнейшем принимать участие в разработке этого законопроекта", - рассказал Шхагошев.

По его словам, "было приведено много цифр и данных в поддержку концепции инициативы об отдельном содержании осужденных по террористическим статьям". "Конечно, представители ФСИН указывали на возможные экономические затраты при реализации данной инициативы. Но я обратил их внимание на то, что всего в России в тюрьмах содержится 619 тыс. заключенных, а законопроект об отдельных тюрьмах для террористов коснется от 1 тыс. до 4 тыс. заключенных", - отметил парламентарий.

"Я думаю, что при реализации разрабатываемого законопроекта потребуется необходимость создания одной, максимум двух отдельных тюрем для осужденных по террористическим статьям, а не десятка, которые могут действительно потребовать большие затраты", - подчеркнул Шхагошев. Депутат также сообщил, что участники совещания выступили с рядом предложений, которые в будущем могут стать основой для новых законодательных инициатив.