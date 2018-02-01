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Карасин: СЦКК необходим мандат с гарантиями офицерам РФ для их возвращения

Политика
1 февраля, 18:12 UTC+3 МОСКВА 1, февраля. /ТАСС

Важным условием также является, чтобы в этом центре были представлены Донецк и Луганск, сообщил замминистра иностранных дел

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Для возвращения российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) должен быть получен мандат, в котором будут закреплены гарантии пребывания российских военнослужащих. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в интервью ТАСС.

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"Мы выступаем за то, чтобы были обеспечены нормальные, гарантированные условия для работы и пребывания наших военных в СЦКК, - сказал он. - Таких условий не было создано, несмотря на направленные российской стороной четыре ноты по дипломатическим каналам".

"Совместный центр должен иметь мандат, то есть прописанную и утвержденную процедуру оформления документов и порядок их действий. Одним словом, документ, который многое бы определял и гарантировал бы предсказуемость пребывания российских военных в этом центре", - добавил Карасин.

"Кроме того, мы считаем необходимым, чтобы в этом центре были представлены Донецк и Луганск. Это тоже важное условие", - отметил он.

Как указал дипломат, пока встречной реакции от Киева не поступало. "Думаю, мы в праве требовать, чтобы были созданы нормальные цивилизованные условия для пребывания наших представителей", - указал Карасин.

Входившие в состав СЦКК военнослужащие РФ 19 декабря покинули Донбасс. В МИД России прокомментировали, что выполнение офицерами своих обязанностей стало "невозможным из-за действий украинской стороны". В задачи российских военных входил контроль соблюдения перемирия, взаимодействие с конфликтующими сторонами и наблюдателями ОБСЕ, участие в разрешении споров, связанных с выполнением Минских договоренностей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что офицеры из РФ могут вернуться в СЦКК, если Киев обеспечит им условия работы.

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Карасин, Григорий Борисович
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