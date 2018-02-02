Посол РФ: датские политики рисуют сюрреалистическую картину, говоря о российской угрозе

ТАСС, 2 февраля. Заявления датских политиков об угрозе, якобы исходящей со стороны России, отдают сюрреализмом и не соответствуют действительности. Об этом заявил посол России в Дании Михаил Ванин, комментарий которого был опубликован в четверг на сайте датской газеты Berlingske.

"Сюрреализм является нормой, когда сейчас на Западе представляют политические оценки, и подобные мрачные картины как раз рисуют датские политики, говоря о новом оборонном бюджете [Дании]", - отметил российский дипломат.

Парламент скандинавской страны 28 января одобрил план увеличения военного бюджета королевства на 12,8 млрд крон ($2,14 млрд) в ближайшие шесть лет. Подобный шаг предпринимается впервые с окончания холодной войны и позволит Дании увеличить оборонные расходы с 1,17% до 1,3% от ВВП страны, хотя в НАТО и требуют довести этот показатель до 2% к 2024 году. Как отметил в воскресенье глава датского правительства Ларс Лёкке Расмуссен, сейчас необходимо выделять дополнительные средства на оборону, в том числе борьбу с киберугрозами, поскольку "исходящая со стороны России угроза реальна, и она нарастает".

По словам Ванина, определение размеров оборонного бюджета - внутренний вопрос Дании, тем не менее аргументы, приводившиеся сторонниками повышения военных расходов, вынуждают российскую сторону выступить с комментарием.

"Россия теперь - корень зла и в мире, и в Европе, и в Балтийском регионе, - отмечает посол. - Однако довольно очевидно, что Россия никогда не вынашивала планов агрессии против европейских столиц и государств - членов НАТО... Европейцы регулярно погибают от рук террористов на улицах европейских городов, однако от рук "злых русских" не погиб ни один датчанин, и наши страны никогда не воевали. Так кто же на самом деле представляет угрозу для Дании и датчан?"

Ванин рекомендовал датским политикам и экспертам "потратить час времени на изучение военной доктрины" РФ. По его словам, это позволит им понять, что Россия совершенно не собирается нападать первой на "бедные страны Балтии", однако предпринимает все необходимое на случай агрессии со стороны иностранного государства. Посол указывает на то, что уже на протяжении нескольких лет со стороны США звучат "исключительно провокационные и безосновательные заявления" о якобы неминуемой войне на европейском континенте, цель которых - создать нестабильность и атмосферу недоверия в Европе, провоцируя конфликт.