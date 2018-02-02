Зампред ЦИК считает ситуацию с зарубежными счетами Грудинина недоразумением

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Сложившаяся ситуация с зарубежными счетами кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина является недоразумением, которое будет разрешено в течение нескольких дней. Такое мнение высказал в пятницу журналистам зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Ранее Булаев сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что Грудинин имеет два не до конца закрытых счета в Швейцарии и два в Австрии. При этом, по словам Булаева, в этом нет "проблем, которые носят неразрешимый характер".

Он уточнил, что с Грудининым в ЦИК состоялась беседа о четырех счетах в банках Австрии и Швейцарии, "по которым нет документов, абсолютно точно подтверждающих их закрытие". "Я уверен, что это недоразумение, и Павел Николаевич [Грудинин] говорил об этом. В течение ближайших нескольких дней документы, подтверждающие закрытие этих счетов, было обещано представить", - сказал Булаев.

После этого, по словам зампреда ЦИК, интерес к избирательным счетам Грудинина "будет закрыт".

Булаев также уточнил, что два счета входят в те пять счетов, о которых Грудинин уведомил ЦИК накануне своей регистрации в качестве кандидата, а о двух других счетах - в Швейцарии - кандидат не сообщал, но "утверждает, что они закрыты".

Кроме того, Булаев надеется, что Грудинин в первой половине недели представит информацию о том, что два швейцарских счета были закрыты.

"Два для нас новых счета в банках Швейцарии, которые числятся как незакрытые. Павел Николаевич говорит, что они закрыты, и я уверен, что это так и есть. Как только документы будут представлены (о закрытии), у нас не будет никаких проблем. Я надеюсь, что документы во вторник-среду (будущей недели) будут представлены и у нас не будет столь бурного интереса к этой стороне жизни Павла Николаевича", - сказал в пятницу Булаев журналистам после заседания ЦИК.

Кроме того, он отметил, что у Центризбиркома возникли вопросы по двум счетам в австрийских банках, о которых ранее сообщал Грудинин. Зампред ЦИК уточнил, что по этим счетам также нет необходимых сведений и что Грудинин пообещал представить их в ближайшее время в Центризбирком.