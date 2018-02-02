Матвиенко призвала сельчан прийти и проголосовать на предстоящих президентских выборах

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала работников и жителей села принять участие в голосовании на выборах президента 18 марта, чтобы продемонстрировать политическую ответственность и самим формировать все уровни власти.

В пятницу на встрече с тружениками социальной сферы села она обратилась к собравшимся с просьбой не игнорировать предстоящие выборы. "Просьба одна: чтобы вы лично пришли на выборы. Чтобы вы привели своих соседей, вытащили своих мужей, которые не любят отрываться от футбола, своих подруг, своих родных и близких. Пожалуйста, проникнитесь важностью этого момента", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что сейчас Россия живет в непростое время, и "надо, чтобы граждане продемонстрировали политическую ответственность и активность и пришли исполнить свою конституционную обязанность - принимать участие в выборах, в формировании органов власти, чтобы потом на кухне не обсуждать, плохая власть или хорошая".

"Это самый демократичный институт - участие граждан в формировании всех уровней власти. Я вас очень прошу: придите. Не обещаю, что каждое поселение проверю, но все-таки поинтересуюсь. Персонально по каждому из вас и по результатам вашей работы", - сказала спикер Совфеда.

"Это очень важно - наша гражданская, политическая активность, наше участие. Вы сумеете это сделать. Свои коллективы вывести, песни попеть, поплясать, пообщаться в родном поселке или селе. Откликнитесь, пожалуйста, на мою просьбу", - добавила Матвиенко.