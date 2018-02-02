В штабе Путина отметили высокое качество работы по сбору и проверке подписей за кандидата

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Процент подписей избирателей в поддержку регистрации кандидатом на пост президента РФ Владимира Путина, признанных не соответствующими нормам ЦИК РФ, свидетельствует о высоком качестве работы по сбору и проверке подписей. Об этом заявил в пятницу ТАСС пресс-секретарь избирательного штаба кандидата Андрей Кондрашов, комментируя результаты проверки автографов рабочей группой ЦИК.

"Центральная избирательная комиссия РФ рассмотрела результаты проверки подписей, сданных для регистрации на выборах кандидата Владимира Путина. Абсолютное большинство сданных подписных листов отвечает всем требованиям, необходимым для регистрации кандидата", - констатировал Кондрашов, напомнив, что "процент подписей, "не соответствующих требованиям ЦИК", составил 0,39%". Это, подчеркнул он, "свидетельствует о высоком качестве проведенной работы".

"Избирательный штаб кандидата выражает искреннюю благодарность всем гражданам России, оказавшим свою поддержку Путину. Мы признательны всем принимавшим участие в подписной кампании", - отметил пресс-секретарь штаба.

Проверка подписей за Путина

Ранее зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что по результатам проверки подписей избирателей, сданных для регистрации Путина кандидатом, установлено, что не соответствует нормам 0,39% отобранных для проверки автографов (232 подписи из отобранных 60 тыс.) при допустимом уровне брака в 5%. Он подчеркнул, что этот результат позволяет зарегистрировать кандидата на выборы.

В воскресенье, по словам Булаева, уполномоченному лицу кандидата будет вручен итоговый протокол, через трое суток комиссия на заседании готова будет рассмотреть вопрос о регистрации кандидата в президента.

Всего для регистрации Путина 29 января было сдано почти 315 тыс. подписей, для проверки было отобрано 60 тыс. Всего же в поддержку Путина на выборах по всей России было собрано более 1,6 млн подписей, сообщали ранее в штабе кандидата.

ЦИК 31 января завершил прием от кандидатов подписей избирателей и документов на регистрацию. Из 16 претендентов, собиравших подписи, сдали их только шесть: Владимир Путин, участвующий в выборах как самовыдвиженец, кандидат от "Яблока" Григорий Явлинский, бизнес-омбудсмен, лидер Партии роста Борис Титов, телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая "Гражданской инициативой", глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин и лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин. Еще два кандидата - Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ) - освобождены от сбора подписей, так как выдвинуты парламентскими партиями, и уже прошли регистрацию.