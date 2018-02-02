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В штабе Путина отметили высокое качество работы по сбору и проверке подписей за кандидата

Политика
2 февраля, 17:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС

Абсолютное большинство сданных подписных листов отвечает всем необходимым требованиям, подчеркнул пресс-секретарь избирательного штаба Андрей Кондрашов

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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Процент подписей избирателей в поддержку регистрации кандидатом на пост президента РФ Владимира Путина, признанных не соответствующими нормам ЦИК РФ, свидетельствует о высоком качестве работы по сбору и проверке подписей. Об этом заявил в пятницу ТАСС пресс-секретарь избирательного штаба кандидата Андрей Кондрашов, комментируя результаты проверки автографов рабочей группой ЦИК.

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"Центральная избирательная комиссия РФ рассмотрела результаты проверки подписей, сданных для регистрации на выборах кандидата Владимира Путина. Абсолютное большинство сданных подписных листов отвечает всем требованиям, необходимым для регистрации кандидата", - констатировал Кондрашов, напомнив, что "процент подписей, "не соответствующих требованиям ЦИК", составил 0,39%". Это, подчеркнул он, "свидетельствует о высоком качестве проведенной работы".

"Избирательный штаб кандидата выражает искреннюю благодарность всем гражданам России, оказавшим свою поддержку Путину. Мы признательны всем принимавшим участие в подписной кампании", - отметил пресс-секретарь штаба.

Проверка подписей за Путина

Ранее зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что по результатам проверки подписей избирателей, сданных для регистрации Путина кандидатом, установлено, что не соответствует нормам 0,39% отобранных для проверки автографов (232 подписи из отобранных 60 тыс.) при допустимом уровне брака в 5%. Он подчеркнул, что этот результат позволяет зарегистрировать кандидата на выборы.

В воскресенье, по словам Булаева, уполномоченному лицу кандидата будет вручен итоговый протокол, через трое суток комиссия на заседании готова будет рассмотреть вопрос о регистрации кандидата в президента.

Всего для регистрации Путина 29 января было сдано почти 315 тыс. подписей, для проверки было отобрано 60 тыс. Всего же в поддержку Путина на выборах по всей России было собрано более 1,6 млн подписей, сообщали ранее в штабе кандидата.

ЦИК 31 января завершил прием от кандидатов подписей избирателей и документов на регистрацию. Из 16 претендентов, собиравших подписи, сдали их только шесть: Владимир Путин, участвующий в выборах как самовыдвиженец, кандидат от "Яблока" Григорий Явлинский, бизнес-омбудсмен, лидер Партии роста Борис Титов, телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая "Гражданской инициативой", глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин и лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин. Еще два кандидата - Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ) - освобождены от сбора подписей, так как выдвинуты парламентскими партиями, и уже прошли регистрацию.

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