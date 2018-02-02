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Эксперты: исключив двойной учет избирателей, ЦИК сделает выборы прозрачнее

Политика
2 февраля, 17:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС

Секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что двойной учет может возникать из-за ошибок передачи данных при переезде избирателя из одного места в другое

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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Механизм, исключающий проблему двойного учета избирателей, созданный Центризбиркомом, является важным этапом по обеспечению чистоты и прозрачности предстоящих президентских выборов в России. Таким мнением поделились с ТАСС в пятницу опрошенные эксперты.

Ранее сообщалось, что Центризбирком создал механизм, который позволит избежать ситуации, когда один и тот же человек оказывается занесенным в более чем один список избирателей. Секретарь ЦИК Майя Гришина уточнила, что двойной учет может возникать из-за ошибок передачи информации при переезде избирателя из одного места в другое.

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"Это важный этап технической работы ЦИК по обеспечению чистоты и прозрачности выборов", - сказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Он отметил, что работа по устранению ситуаций "двойного учета избирателей" приведет к уменьшению количества избирателей. "Ряд экспертов по электоральной статистике уже заявили, что данные ЦИК нужно дополнительно уточнять", - добавил он.

В свою очередь, председатель совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов считает, что направление, в котором движется ЦИК, "правильное и отвечает запросам общества". "Общество абсолютизирует, но имеет право требовать 100-процентной чистоты списков", - добавил Борисов.

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