Титов: президентом России должен быть жесткий политик уровня Тэтчер и Дэн Сяопина

ЛОНДОН, 3 февраля. /ТАСС/. Лидер Партии роста Борис Титов считает, что президентом России должен быть жесткий политик уровня Маргарет Тэтчер и Дэн Сяопина. Об этом он заявил в интервью заместителю главного редактора журнала The Spectator Фредди Грею.

"Я не являюсь хорошим политиком. Президенту необходимо быть мудрым, крупным политическим деятелем, таким как Маргарет Тэтчер, Дэн Сяопин, Ли Куан Ю. России необходим жесткий политик в президентском кресле, а я не являюсь таким человеком", - сказал он.

Титов выразил уверенность, что Владимир Путин 18 марта будет переизбран президентом России. "Все это понимают, - говорит он. - Мы не глупы. Я руководствуюсь здравым смыслом". Отвечая на вопрос, зачем он тогда выдвинул свою кандидатуру, политик ответил: "Если бы я не боролся, политика нашего государства была бы совершенно другой".

О либеральной оппозиции

Блогер Алексей Навальный, как отмечает автор, может вызывать восторг у международной прессы, но, по словам Титова, он является периферийной фигурой в России. "Эти люди - левые либералы. Они хотят все изменить прямо сейчас. Это не то, чего хотят люди в России. Мы же - правые либералы. Британцы назвали бы нас консерваторами. Мы верим в устойчивые перемены", - отметил лидер Партии роста.

Brexit и его последствия

Когда речь в интервью зашла о возможном вмешательстве России в процесс проведения референдума по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза, Титов парировал: "Прежде всего, я бы сказал, что британская демократия не очень сильна, если ее можно взломать российской пропагандой. Возможно, некоторые люди среди вашего истеблишмента действительно преувеличивают роль России. Мы не хотим захватить мир. Цель Путина - быть равным. Путин хочет, чтобы его уважали. Нет планов глобального господства".

"В политике Великобритания всегда была больше с Соединенными Штатами, нежели чем с Европой. И теперь, если Великобритания отдалится от Европы, то Россия определенно станет к ней ближе, и это было бы положительным результатом", - добавил он.

Российский политик 3 и 4 февраля в Лондоне и Оксфорде встретится с российскими бизнесменами, а также обсудит отношения между РФ и Западом с парламентариями Великобритании.

Титов - один из восьми кандидатов, участвующих по итогам сбора подписей в избирательной кампании. Ранее он сдал в ЦИК порядка 105 тыс. подписей в свою поддержку, итоги их проверки будут известны на следующей неделе. Помимо него, на пост президента баллотируются действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России") и Сергей Бабурин (Российский общенародный союз").