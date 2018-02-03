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Антонов: США нашли "страшилку" в лице России для оправдания роста своих военных расходов

Политика
3 февраля, 5:25 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, февраля. /ТАСС

Посол РФ в США выразил надежду, что в Вашингтоне вскоре дадут разъяснения по новой ядерной доктрине

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Посол России в США Анатолий Антонов

Посол России в США Анатолий Антонов

© Александр Щербак/ТАСС

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты нашли "страшилку" в лице России для оправдания роста своих военных расходов и наращивания ядерного потенциала. Об этом РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил в пятницу журналистам, комментируя публикацию новой ядерной доктрины США.

"Еще одна проблема заключается в том, что для оправдания роста военных расходов, для оправдания наращивания ядерного потенциала американцы опять нашли "страшилку" в лице Российской Федерации. Мы понимаем, что за этим стоит желание влить огромное количество средств в военно-промышленный комплекс, мы понимаем, какие триллионы долларов за этим стоят", - сказал он.

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По словам Антонова, изложенная новой доктрине позиция не настраивает на практическую работу между Вашингтоном и Москвой. "Я считаю, что то, что я по крайней мере увидел, это не очень здорово настраивает на практическую работу", - сказал он.

"Такая антироссийская логика, которую я вижу в этом документе, она настораживает меня, она огорчает меня как человека, который работает над российско-американскими отношениями, над улучшением российско-американских отношений. Я твердо убежден, что нам нужны контакты, нам нужны встречи, встречи профессионалов, на которых будет ясно, чего и кто хотел бы добиться в этом мире", - добавил дипломат.

Посол РФ в США также считает, что с Россией не стоит говорить с позиции силы и свысока, а также не следует указывать Москве, что делать. "[В документе] делается вывод, что благодаря этой блестящей доктрине сегодня американские дипломаты могут говорить в мире со своими коллегами с позиции силы. С позиции российского дипломата скажу, что с нами вряд ли надо говорить с позиции силы, вряд ли надо с нами говорить свысока и вряд ли нам надо указывать, что и как нам делать", - сказал он.

Разногласия по ДРСМД

Комментируя утверждения Вашингтона о том, что Москва не выполняет некоторые свои обязательства в сфере разоружения и контроля над вооружениями, Антонов выразил уверенность, что Россия и США в состоянии урегулировать взаимные претензии, относящиеся к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). 

"Мы ведем разговор на эту тему с США. Я вам откровенно скажу как профессионал: главное - вести этот разговор именно профессионалов. Я против того, чтобы обсуждать все эти проблемы через средства массовой информации. И с той, и с другой стороны есть прекрасные специалисты, которые, я твердо убежден, могут сесть вместе и найти и урегулировать эти проблемы", - подчеркнул посол.

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По его словам, проблемная ситуация вокруг ДРСМД сложилась не по вине России. Именно американская сторона, как выразился Антонов, "начала эту атаку", Вашингтон принялся несколько лет назад обвинять Москву в том, что она якобы не выполняет свои обязательства в рамках ДРСМД. "Я хотел бы четко и однозначно заявить: что касается российских обязательств по всем международным договорам, мы четко и ответственно относимся к нашим обязательствам и четко их выполняем", - отметил посол.

Он также предложил дождаться 5 февраля и ожидающегося заявления России по поводу выполнения своих обязательств по такого рода соглашениям, включая прежде всего российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (Новый ДСНВ).

"Дождемся 5 февраля, вы услышите национальное заявление Российской Федерации. Я твердо убежден, что там будет четко и ясно сказано о том, что мы выполнили все свои обязательства в рамках этого договора", - добавил Антонов. Москва и Вашингтон должны 5 февраля достичь ограничений, установленных Новым ДСНВ, который был подписан в 2010 году.

США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял этот вывод, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии, относящиеся к выполнению ДРСМД. Это соглашение было подписано СССР и США 8 декабря 1987 года в Вашингтоне.

РФ рассчитывает на разъяснения

Россия рассчитывает на то, что вскоре состоятся встречи между представителями российских и американских профильных ведомств, в ходе которых Соединенные Штаты дадут разъяснения на ряд неоднозначных пассажей в новой ядерной доктрине США, заявил российский дипломат.

"Этот документ, опубликованный сегодня [в пятницу] в Вашингтоне, требует внимательного изучения и анализа. Я рассчитываю на то, что в самое ближайшее время произойдут встречи между российскими и американскими специалистами, где наши коллеги из Вашингтона дадут разъяснения на многие пока не совсем ясные пассажи в этом документе", - сказал он.

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По словам Антонова, российским специалистам "удалось пока ознакомиться только с открытой частью этого документа, с первыми замечаниями, которые сделал министр обороны [США Джеймс] Мэттис". "Но даже эти первые ремарки у меня, как у человека, который в свое время долгие годы занимался проблемами разоружения и нераспространения, конечно же, вызывают вопросы", - добавил он.

"Во-первых, опять: в негативном плане показана Российская Федерация, среди угроз Соединенным Штатам называется Россия, Китай, КНДР и Иран. Остановлюсь только на России - что говорится там о России? Говорится о том, что Россия может нанести ядерный удар, о том, что Россия не соблюдает международные договоры - упоминается в том числе и договор по РСМД, <...> разумеется, указана проблематика тактического ядерного оружия", - заявил Антонов.

Его удивление, в частности, вызвал "пассаж о том, что Россия отклоняет или отклоняла американские предложения по дальнейшим сокращениям стратегических наступательных вооружений".

Распоряжение о подготовке новой ядерной доктрины нынешний президент США Дональд Трамп отдал 27 января минувшего года. Предыдущий аналогичный документ был одобрен при президенте Бараке Обаме в 2010 году. Комментируя новую стратегию, Трамп заявил, что она направлена на снижение вероятности применения ядерного оружия. В то же время в Пентагоне отметили, что не исключают возможности применения атомного оружия в случае нападения на Соединенные Штаты с использованием обычных вооружений.

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Персоны
Мэттис, Джеймс Трамп, Дональд Антонов, Анатолий Иванович
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