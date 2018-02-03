Исследование: Жириновский и Грудинин чаще Путина фигурировали в эфире 22-28 января

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат в президенты РФ, а также кандидат от КПРФ бизнесмен Павел Грудинин в период с 22 по 28 января получили больше эфирного времени, чем действующий президент Владимир Путин, баллотирующийся на пост главы государства в порядке самовыдвижения. Это следует из данных, которые приводит в субботу компания "Медиаскоп".

Согласно сводке, за указанный период "в национальном телерадиоэфире вышло 986 сюжетов, посвященных кандидатам в президенты РФ, общей продолжительностью 14 часов 43 минуты".

Из них 6 часов 3 минуты было посвящено Жириновскому, что составило 23% от общего эфирного времени. На втором месте Грудинин, которому на телевидении и радио было уделено 2 часа 21 минута, то есть 13% эфира. Путин замыкает тройку с результатом 1 час 18 минут, что составляет 11% от общего времени, посвященного кандидатам. В исследовании поясняется, что "в указанное время не входят сюжеты, посвященные текущей деятельности главы государства".

Из приведенных компанией данных следует, что сам Путин ни разу не появлялся ни в одном из 118 сюжетов, посвященных ему как кандидату: в них фигурировали либо его доверенные лица, либо сопредседатели штабов. При этом Грудинин присутствовал в 84 из 139 сюжетов, а Жириновский - в 193 из 225.

На остальных кандидатов в президенты, а именно на бизнес-омбудсмена, лидера Партии роста Бориса Титова, телеведущую Ксению Собчак ("Гражданская инициатива"), Григория Явлинского ("Яблоко"), Максима Сурайкина ("Коммунисты России") и Сергея Бабурина ("Российский общественный союз") пришлось от 7% до 11% эфира, то есть 45-59 минут.

По данным мониторинга, который проводился компанией в 29 городах России, за указанную неделю из 103 сюжетов о кандидатах большая часть была посвящена выдвиженцам от ЛДПР и КПРФ. Однако в отличие от федеральных телеканалов и радио, регионы большее внимание уделяли Грудинину: на него приходится 31 сюжет, в то время как на Жириновского - 20.

Данные ЦИК

В пятницу на заседании Центризбиркома секретарь комиссии Майя Гришина назвала схожие цифры. По ее словам, Центризбирком "удовлетворен тем, как госканалы учитывают требования закона и стараются в равной степени освещать предвыборную активность всех кандидатов".

Выборы президента России пройдут 18 марта.