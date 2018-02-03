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Исследование: Жириновский и Грудинин чаще Путина фигурировали в эфире 22-28 января

Политика
3 февраля, 17:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС

При этом действующий глава государства ни разу не появился в телесюжетах, посвященных ему как кандидату

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат в президенты РФ, а также кандидат от КПРФ бизнесмен Павел Грудинин в период с 22 по 28 января получили больше эфирного времени, чем действующий президент Владимир Путин, баллотирующийся на пост главы государства в порядке самовыдвижения. Это следует из данных, которые приводит в субботу компания "Медиаскоп".

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Согласно сводке, за указанный период "в национальном телерадиоэфире вышло 986 сюжетов, посвященных кандидатам в президенты РФ, общей продолжительностью 14 часов 43 минуты".

Из них 6 часов 3 минуты было посвящено Жириновскому, что составило 23% от общего эфирного времени. На втором месте Грудинин, которому на телевидении и радио было уделено 2 часа 21 минута, то есть 13% эфира. Путин замыкает тройку с результатом 1 час 18 минут, что составляет 11% от общего времени, посвященного кандидатам. В исследовании поясняется, что "в указанное время не входят сюжеты, посвященные текущей деятельности главы государства".

Из приведенных компанией данных следует, что сам Путин ни разу не появлялся ни в одном из 118 сюжетов, посвященных ему как кандидату: в них фигурировали либо его доверенные лица, либо сопредседатели штабов. При этом Грудинин присутствовал в 84 из 139 сюжетов, а Жириновский - в 193 из 225.

На остальных кандидатов в президенты, а именно на бизнес-омбудсмена, лидера Партии роста Бориса Титова, телеведущую Ксению Собчак ("Гражданская инициатива"), Григория Явлинского ("Яблоко"), Максима Сурайкина ("Коммунисты России") и Сергея Бабурина ("Российский общественный союз") пришлось от 7% до 11% эфира, то есть 45-59 минут.

По данным мониторинга, который проводился компанией в 29 городах России, за указанную неделю из 103 сюжетов о кандидатах большая часть была посвящена выдвиженцам от ЛДПР и КПРФ. Однако в отличие от федеральных телеканалов и радио, регионы большее внимание уделяли Грудинину: на него приходится 31 сюжет, в то время как на Жириновского - 20.

Данные ЦИК

В пятницу на заседании Центризбиркома секретарь комиссии Майя Гришина назвала схожие цифры. По ее словам, Центризбирком "удовлетворен тем, как госканалы учитывают требования закона и стараются в равной степени освещать предвыборную активность всех кандидатов".

Выборы президента России пройдут 18 марта.

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Персоны
Титов, Борис Юрьевич Бабурин, Сергей Николаевич Собчак, Ксения Анатольевна Грудинин, Павел Николаевич Путин, Владимир Владимирович Сурайкин, Максим Александрович Явлинский, Григорий Алексеевич Жириновский, Владимир Вольфович
Темы
КПРФ ЛДПР "Яблоко" "Коммунисты России" Выборы президента РФ - 2018 Партия роста ("Правое дело")
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