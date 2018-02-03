Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 56.04
€ 70.1
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Косачев считает, что США пытаются оправдать планы по модернизации ядерного потенциала

Политика
3 февраля, 19:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС

Сенатор обратил внимание на то, что Вашингтон допускает применение ядерного оружия и при неядерных атаках, так как "в качестве угроз упоминаются угрозы и в киберпространстве"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Американская ядерная доктрина стала попыткой оправдать возрастающую агрессивность США и их намерения вложиться в модернизацию ядерного потенциала. Об этом в субботу сообщил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в Facebook.

"Для меня эта доктрина выглядит попыткой оправдать некими угрозами Америке со всех сторон собственную возрастающую агрессивность США и их намерение серьезно вложиться в модернизацию ядерного потенциала", - отметил Константин Косачев.

Смотрите также

МИД РФ отмечает антироссийскую направленность новой ядерной доктрины США

Бондарев: США новой ядерной доктриной хотят очернить РФ перед миром

Слуцкий: новая ядерная доктрина США повышает угрозу гонки вооружений и атомной войны

Шаманов считает ядерную доктрину США угрозой глобальной безопасности

Таким образом, по словам сенатора, допускается применение ядерного оружия и при неядерных атаках, при том что в качестве угроз упоминаются угрозы и в киберпространстве.

То есть вариантов применения ядерного оружия становится еще больше (включая некие "чрезвычайные обстоятельства", не обязательно военные), а явно возрастающая роль тактического оружия делает использование немирного атома еще более вероятным, пояснил Косачев. 

Он также отметил, что разделяет оценки российского МИД относительно новой ядерной доктрины США.

Реакция МИД РФ

Ранее МИД РФ сообщил, что новый подход Вашингтона к вопросу об использовании ядерного оружия вызывает озабоченность и разочарование,

В российском ведомстве считают, что еще опаснее "проступающая со страниц ядерной доктрины вера американских военных и других специалистов в сфере национальной безопасности в свою способность достоверно моделировать развитие конфликтов, в которых они допускают применение "маломощных" ядерных боезарядов". "Для нас очевидно противоположное: существенно пониженные "пороговые условия" могут привести к возникновению ракетно-ядерной войны даже в ходе конфликтов малой интенсивности", - подчеркивается в комментарии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Персоны
Косачев, Константин Иосифович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Боевые потери самолетов Су-25 ВС России. Досье
2
Гассиев нокаутировал Дортикоса и поспорит с Усиком за $10 млн
3
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
4
Трамп сожалеет, что в США говорят только о России
5
Делегация из ФРГ намерена разработать рекомендации немецким фирмам о работе в Крыму
6
Welcome Home, или Возвращение на Родину
7
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
Темы дня
Новости партнеров
Реклама