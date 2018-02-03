Косачев считает, что США пытаются оправдать планы по модернизации ядерного потенциала

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Американская ядерная доктрина стала попыткой оправдать возрастающую агрессивность США и их намерения вложиться в модернизацию ядерного потенциала. Об этом в субботу сообщил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в Facebook.

"Для меня эта доктрина выглядит попыткой оправдать некими угрозами Америке со всех сторон собственную возрастающую агрессивность США и их намерение серьезно вложиться в модернизацию ядерного потенциала", - отметил Константин Косачев.

Таким образом, по словам сенатора, допускается применение ядерного оружия и при неядерных атаках, при том что в качестве угроз упоминаются угрозы и в киберпространстве.

То есть вариантов применения ядерного оружия становится еще больше (включая некие "чрезвычайные обстоятельства", не обязательно военные), а явно возрастающая роль тактического оружия делает использование немирного атома еще более вероятным, пояснил Косачев.

Он также отметил, что разделяет оценки российского МИД относительно новой ядерной доктрины США.

Реакция МИД РФ

Ранее МИД РФ сообщил, что новый подход Вашингтона к вопросу об использовании ядерного оружия вызывает озабоченность и разочарование,

В российском ведомстве считают, что еще опаснее "проступающая со страниц ядерной доктрины вера американских военных и других специалистов в сфере национальной безопасности в свою способность достоверно моделировать развитие конфликтов, в которых они допускают применение "маломощных" ядерных боезарядов". "Для нас очевидно противоположное: существенно пониженные "пороговые условия" могут привести к возникновению ракетно-ядерной войны даже в ходе конфликтов малой интенсивности", - подчеркивается в комментарии.