Посольство РФ в Великобритании: выявление нелегальных активов ускорит выдачу преступников

ЛОНДОН, 3 февраля. /ТАСС/. Борьба с владельцами нелегально приобретенных британских активов может содействовать выдаче в Россию лиц, совершивших финансовые правонарушения. Такое сообщение опубликовало в субботу на своей странице в Twitter посольство РФ в Великобритании.

Ранее замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес заявил в газете The Times, что Лондон потребует от владельцев тех британских активов, приобрести которые им было не по средствам, дать объяснения по поводу происхождения своих капиталов. Он пообещал, что их дальнейшая жизнь осложнится, а если владелец не сумеет дать надлежащих объяснений, то на его собственность будет наложен арест

"С любезного согласия The Times. Между прочим, Россия не может добиться того, чтобы 45 преступников, обвиненных в совершении финансовых преступлений, были экстрадированы из Соединенного Королевства. Может быть, теперь британские власти готовы изменить свою позицию. Великобритания стала бы определенно безопаснее", - отмечается в тексте.

Courtesy of @thetimes. By the way, Russia could not get 45 criminals, accused of financial crimes, extradited from the UK. Maybe now the British authorities are ready to change their attitude. Britain would definitely become safer. pic.twitter.com/4Rl4lALrmc — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 3 February 2018

Уоллес сделал эти заявления после того, как с 31 января у британских судов появилась возможность направлять иностранным владельцам активов на территории страны запросы о состоянии имущества (Unexplained Wealth Orders, UWO). Данный инструмент, предусмотренный вступившим в нынешнем году в силу законом "О криминальных финансах", позволяет британским госорганам требовать объяснений от владельцев недвижимости и компаний стоимостью более £50 тыс. ($71 тыc.), а также соответствующих счетов в случае возникновения вопросов относительно происхождения средств. При этом новые правила распространяются и на "политически значимых лиц".

По сведениям The Times, к настоящему моменту определены десятки лиц, которым могут быть направлены упомянутые UWO, а в отношении двух из них готовится запуск процедуры. О ком именно идет речь, газета не уточнила.