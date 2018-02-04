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Более трети избирательных участков Ингушетии к выборам будут оборудованы видеокамерами

Политика
4 февраля, 16:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС

Председатель республиканского избиркома Беслан Котиев отметил, что на одном из избирательных участков пройдет досрочное голосование

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Более трети избирательных участков Ингушетии оборудуют видеокамерами к выборам президента РФ, которые пройдут 18 марта 2018 года. На избирательных участках установят 53 видеокамеры и 21 комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), сообщил ТАСС заместитель председателя республиканского избиркома Беслан Котиев.

"Камерами видеонаблюдения у нас будут оборудованы порядка 53 избирательных участков из 137. Это федеральный центр делает сам. Будем также устанавливать 21 КОИБ, плюс еще один резервный. В Назрани будут два, в Магасе - один", - сказал Котиев.

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По его словам, в республике есть труднодоступный высокогорный Джейрахский район. "Мы планируем на одном избирательном участке провести досрочное голосование. У нас там пограничники на заставе, тяжело оттуда выбираться, для них будет такая возможность предоставлена. Обычно организовываем досрочное голосование за 10 дней до выборов", - отметил Котиев.

Он сообщил, что к обеспечению выборов привлекаются волонтеры, которые займутся информированием населения. А в день выборов они будут оказывать помощь малоподвижным жителям, гражданам, которым нужна будет помощь при заполнении бюллетеней.

Избирательные участки в Ингушетии к выборам будут адаптированы для голосования избирателей с ограниченными физическими возможностями, там появятся даже комнаты матери и ребенка. В день выборов в крупнейшем городе Ингушетии Назрани будет организована работа социального такси, чтобы пожилые люди и инвалиды могли добраться до избирательных участков.

В Ингушетии будут работать девять территориальных избирательных комиссий городов и районов, а также 137 участковых избирательных комиссий. Согласно данным избиркома Ингушетии, более 220 тысяч жителей региона имеют право голосовать.

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