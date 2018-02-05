Рябков считает невозможным пересмотр ядерной сделки с Ираном в нынешней ситуации

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что пересмотр положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, на котором настаивает Вашингтон, в нынешней ситуации невозможен. Об этом дипломат сообщил в опубликованном в понедельник интервью газете "Известия".

"Переработать СВПД, усовершенствовать его, дополнить, скорректировать в нынешней ситуации невозможно. Слишком много произошло в последнее время событий, которые усугубили недоверие между Вашингтоном и Тегераном. Предпринимаются шаги, которые не просто ставят под сомнение приверженность США СВПД, но означают, по сути, усиление прессинга на Иран. В этих условиях представить себе перезапуск переговоров я лично не могу", - заявил Рябков, охарактеризовав ультимативные требования США к Ирану пойти на дальнейшие уступки как "неприемлемый жанр", который не даст результата.

Политик отдельно отметил наличие вопросов, активно внедряемых Вашингтоном в международную повестку дня и не имеющих отношения к содержательной части соглашения. "Иран обвиняют во всех грехах и критикуют за действия, которые, на наш взгляд, представляют собой отражение усилий этой страны по обеспечению собственных интересов. Вместо того, чтобы вести нормальный диалог, применяются методы шантажа со стороны США. На уступки при таком ведении дел никто не пойдет", - уверен дипломат.

"Поэтому я не очень вижу, как американская сторона собирается дальше двигаться в этом вопросе. В любом случае мы неоднократно подчеркивали, и вновь подтверждаю, что к пересогласованию СВПД приступать не следует - это прямой путь к подрыву соглашения. Для нас очевидно, что эффект от возможного разрушения СВПД, если до этого дойдет, будет крайне негативным. Как в плане устойчивости международного режима нераспространения ядерного оружия, так и с точки зрения восприятия договороспособности США в целом ряде столиц", - заключил Рябков.

История иранской сделки

В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими СВПД предусматривает отмену санкций ООН и Евросоюза, наложенных на Иран из-за его ядерной программы, в обмен на обязательства Тегерана ограничить ядерную деятельность и поставить ее под международный контроль. В январе 2016 года было объявлено о начале реализации сделки и Вашингтон отменил рестрикции.

12 января этого года президент Дональд Трамп заявил, что США прекратят участие в СВПД, если в него не будут внесены изменения. Американский лидер напомнил, что вновь продлил отмену санкций в отношении Ирана, однако, по его словам, это было сделано "лишь с целью заключить соглашение с европейскими союзниками для того, чтобы исправить ужасные недостатки иранской ядерной сделки".