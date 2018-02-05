И. о. секретаря нижегородского отделения единороссов стал депутат Госдумы Денис Москвин

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президиум генсовета "Единой России" на заседании в понедельник освободил от должности исполняющего обязанности секретаря нижегородского отделения партии Александра Шаронова, утвердив в качестве исполняющего обязанности секретаря отделения депутата Госдумы Дениса Москвина.

В начале декабря прошлого года Александр Шаронов был назначен на этот пост вместо депутата Госдумы Вадима Булавинова, который сложил с себя обязанности по собственному желанию в связи с болезнью.

Ранее СМИ сообщали о том, что Булавинов якобы в нетрезвом виде управлял автомобилем в Нижнем Новгороде. В пресс-службе депутата опровергли эту информацию, заявив о том, что он был госпитализирован в предынсультном состоянии.