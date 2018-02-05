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И. о. секретаря нижегородского отделения единороссов стал депутат Госдумы Денис Москвин

Политика
5 февраля, 17:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС

В начале декабря 2017 года Александр Шаронов был назначен на этот пост вместо депутата Госдумы Вадима Булавинова

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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президиум генсовета "Единой России" на заседании в понедельник освободил от должности исполняющего обязанности секретаря нижегородского отделения партии Александра Шаронова, утвердив в качестве исполняющего обязанности секретаря отделения депутата Госдумы Дениса Москвина.

В начале декабря прошлого года Александр Шаронов был назначен на этот пост вместо депутата Госдумы Вадима Булавинова, который сложил с себя обязанности по собственному желанию в связи с болезнью.

Ранее СМИ сообщали о том, что Булавинов якобы в нетрезвом виде управлял автомобилем в Нижнем Новгороде. В пресс-службе депутата опровергли эту информацию, заявив о том, что он был госпитализирован в предынсультном состоянии.

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