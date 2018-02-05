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Россия и Тунис договорились об укреплении сотрудничества в экономике и культуре

Политика
5 февраля, 17:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС

Эти вопросы обсуждались на встрече замглавы МИД РФ Михаил Богданов и главы тунисского диппредставительства в Москве Мохаммеда Али Шихи

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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Россия и Тунис будут работать над укреплением взаимовыгодного сотрудничества в экономике, культуре и других сферах. Об этом сообщили в понедельник в МИД РФ по итогам встречи специального представителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова и главы тунисского диппредставительства в Москве Мохаммеда Али Шихи.

"В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-тунисских отношений. При этом подтвержден настрой Москвы и Туниса на поддержание активного политического диалога и поступательное наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и иных областях", - говорится в документе, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что в этом году представители тунисских властей и бизнеса примут участие в юбилейном X Международном экономическом саммите России и стран Организации исламского сотрудничества, который будет проходить в Казани 10-12 мая.

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Богданов, Михаил Леонидович
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