Главы МИД РФ и Сербии обсудили график контактов и двусторонних мероприятий

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Главы МИД России и Сербии Сергей Лавров и Ивица Дачич обсудили в понедельник в телефонном разговоре график двусторонних контактов и мероприятий. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"В ходе беседы подчеркнута обоюдная готовность к всестороннему развитию и укреплению сотрудничества между Россией и Сербией. Обсужден график российско-сербских контактов и двусторонних мероприятий, а также актуальные вопросы взаимодействия в международных структурах", - отметили в министерстве.

Беседа состоялась по инициативе сербской стороны.