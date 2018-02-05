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Главы МИД РФ и Сербии обсудили график контактов и двусторонних мероприятий

Политика
5 февраля, 17:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС

В ходе беседы стороны также подчеркнули обоюдную готовность к всестороннему развитию и укреплению сотрудничества Москвы и Белграда

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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Главы МИД России и Сербии Сергей Лавров и Ивица Дачич обсудили в понедельник в телефонном разговоре график двусторонних контактов и мероприятий. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"В ходе беседы подчеркнута обоюдная готовность к всестороннему развитию и укреплению сотрудничества между Россией и Сербией. Обсужден график российско-сербских контактов и двусторонних мероприятий, а также актуальные вопросы взаимодействия в международных структурах", - отметили в министерстве.

Беседа состоялась по инициативе сербской стороны.

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Персоны
Дачич, Ивица Лавров, Сергей Викторович
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