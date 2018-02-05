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Рябков: формат "БРИКС плюс" должен стать платформой для "интеграции интеграций"

Политика
5 февраля, 18:11 UTC+3 КЕЙПТАУН КЕЙПТАУН 5, февраля. /ТАСС

Замглавы МИД РФ также анонсировал международную конференцию по криптовалютам и блокчейнам в Москве, предложив партнерам по объединению принять участие в ее работе

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков

© Александр Панов/ТАСС

КЕЙПТАУН, 5 февраля. /ТАСС/. Россия считает формат сотрудничества БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) с региональными организациями развивающихся стран чрезвычайно удобной платформой для развития процесса "интеграции интеграций". Об этом на состоявшемся в понедельник открытии встречи шерп и су-шерп БРИКС в Кейптауне заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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На первом из серии мероприятий в рамках подготовки к X саммиту БРИКС, который должен состояться в конце июля в Йоханнесбурге, российский шерпа отметил, что формат "БРИКС плюс" впервые был предложен именно ЮАР в год своего предыдущего председательства в "пятерке", когда на саммит в Дурбане в 2013 году были приглашены представители африканских региональных организаций. Затем Бразилия организовала встречу в Форталезе с лидерами ряда латиноамериканских государств, Россия продолжила традицию, пригласив на саммит в Уфе лидеров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а саммит в Гоа прошел с участием представителей регионального форума Бенгальского залива (БИМСТЕК). "Мы предлагаем нашим партнерам рассматривать формат "БРИКС плюс" как платформу развития того, что можно было бы назвать "интеграцией интеграций", - сказал Рябков.

Также, по его словам, необходимо продолжать консультации между представителями пяти стран в международных организациях по вопросам, связанным с обеспечением международной безопасности, и развивать сотрудничество по укреплению безопасности в сфере информационных технологий. "Мы считаем, что специальный форум по данному вопросу, ближайшее заседание которого запланировано на 16 мая в Кейптауне, должен впоследствии стать профильной рабочей группой БРИКС", - отметил дипломат.

Он также анонсировал намеченную на апрель международную конференцию по криптовалютам и блокчейнам в Москве, предложив партнерам принять участие в ее работе, а ЮАР, как стране-председателю "пятерки" в этом году - рассмотреть возможность ее включения в список мероприятий, проходящих под эгидой БРИКС.

Среди других предложений, с которыми выступила российская сторона, - учреждение совместной платформы по проведению исследований в области развития энергетики и комитета по координации политики и гармонизации национальных законодательств по защите конкуренции.

Шерпы других стран БРИКС также согласились с необходимостью продолжать развитие сотрудничества в формате "БРИКС плюс". В частности, заместитель министра иностранных дел КНР Ли Баодун отметил, что проект "БРИКС уже не принадлежит лишь одним странам, входящим в эту организацию", поскольку в нем задействованы многие другие государства и регионы мира. "Чтобы укрепить наше широкое партнерство, мы должны сделать БРИКС более репрезентативным, инклюзивным, открытым и прозрачным союзом", - подчеркнул он.

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